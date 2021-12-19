Akbank TC Vatandaşı Olan Kişilere 50.000 TL Acil Nakit Ödemesi Başlattı, Taksit Nisan'da Başlıyor

Nakit ihtiyacı olan kişiler için Akbank kolları sıvadı. Akbank acil ihtiyacı olan vatandaşlar için gelir belgesiz 50.000 TL'ye kadar onay vereceğini ve bu Kredi taksitlerinde 3 ay erteleme yapacağı hakkında bilgiler verdi. Akbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda başvuru yapacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda Kredi değerlendirmesi alacağını söyledi.

Banka üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler 50.000 TL onay almak istiyorsa daha önce bankalar üzerinde bir çalışması olması gerekiyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacak ve ilk taksit ödemesinin Nisan ayından itibaren ödemeye başlayacak.

Başvuru nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Bu bankanın müşterisi olmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar belirtilen şartlar dahilinde 50.000 TL kredi kullanmak istiyorsa Akbank şubeleri ne gidebilir veya akbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi onayı sunacak. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verirken hemen onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilir. Düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceğiniz Akbank 50.000 TL de sizin Kredi notuna göre faiz oranları uygular. Banka kredi notu yüksek olan vatandaşlar Akbank üzerinden daha düşük faizler de kredi kullanır.

Akbank ayrıca emekli olan vatandaşlar için özel bir kampanya hazırladı. Emekli olan kişiler emekli maaşını Akbank şubeleri ne taşır ise bankadan 50.000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra banka sadece sizleri ihtiyaç kredisi değil ayrıca 2.000 TL'ye varan Emekli promosyonu da veriyor. Emekli promosyonu alabilmeniz için banka şubelerine giderek başvuru yapmanız gerekmekte. Ayrıca Kredi kartı kullanmak isteyen emeklilerde Akbank Axess özellikli kredi kartını alarak aidatsız kredi kartı kullanabilir.