Ziraat Bankası Tarafından Kredi Notu Düşük Vatandaşlara Özel 10.000 TL Kredi 6 Ay Ertelemeli Veriliyor: Ziraat Bankası tarafından kredi notunda düşük olan vatandaşlar için 10 bin TL tutarında kredi verecek. 6 ay ertelemeli bir şekilde alınacak olan Kredi kampanyasına katılın sonrasında anında onay gerçekleştirilmektedir.

Kredi notu düşük olan vatandaşlar için Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya ile birlikte kredi kullanma imkanı tanınacaktır. Kredi notundaki düşüklük görülen emekliler için ve sigortalı çalışanlar için kredi imkanı tanınacak. Ziraat Bankası'na ait resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen kampanya ile birlikte 10 bin TL'ye kadar 1.55 faiz oranı üzerinden 36 ay vadeli kredi imkanı yapılacağı hakkında duyuru gerçekleştirildi.

Kamu Bankası arasında bulunan Ziraat tarafından kredi kampanyaları sürdürülüyor. Ziraat Bankası üzerinden sizler de bankacılık işlemlerini yerine getiriyorsanız diğer bankalara göre daha düşük faiz oranları üzerinden kredi sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası aracılığı ile 10.000 TL tutarına kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar kredi notu düşük olması durumunda emekli ise direkt başvuruda bulunacak, çalışıyor ise de son 6 aylık döneme ait sigorta bilgisine sahip olması gerekir. Kredi notunda ki düşük olan kişiler mevcut şartlara uygun olması halinde anında onay alabilecektir. Mevcut olan tutar hesaplarla yansıtılacaktır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredisi başvurarak onay olacak olan vatandaşlar 6 ay erteleme ya da 3 ay ertelemeli şekilde ödemelerini gerçekleştirilecektir. Banka mevcut şartlarına uygun bir konumda iseniz Ziraat Bankası şubelerine giderek ya da internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanyaya katılım gerçekleştirecek olan vatandaşlar ihtiyaç kredisine hemen onay alabilmektedir. Mevcut onaylanan tutar hesaplara yansıtılmaktadır.

Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan kişiler düşük faiz üzerinden ve masrafsız krediye Ziraat Bankası mobil uygulaması aracılığı ile de kullanabilmektedir. Ziraat Bankası hesabınız var ise internet şifrenizi alarak mobil uygulama üzerinden giriş sağlayarak kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda uygulama üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar bankacılık işlemlerini de aynı şekilde bu platform üzerinden gerçekleştirecektir. Haftanın 7 günü 24 saat fark etmeksizin kredi kartı ve kredi başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.