Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ziraat Bankasına İhtiyaç Kredisi Konusunda Uyarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destek kampanyası kapsamından Ziraat Bankasından verilmesi beklenen uygun faizli ihtiyaç kredisini geçtiğimiz günlerde onayladı. Destek kampanyası kapsamında 100.000 TL’ye kadar verilmesi beklenen krediler ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sorunlarını gidermeyi amaçlıyor.

Ziraat Bankası, yeni bir gündemle ihtiyaç kredisi destek paketini kampanya kapsamında resmi olarak duyurmuştu. Uygun faiz oranı ve geri ödeme planları da oluşturulacak olan ihtiyaç kredisi, Ziraat Bankasının resmî web sayfasından açıklandı. Kredinin başvuru koşulları ve kullanım koşulları ise yine Ziraat Bankasının resmî web sayfasından açıklandı.

Kredi için Gerekli Olan Koşullar

Kredi notları düşük olan vatandaşların da yararlanabileceği bu kredi türü, Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine yapılacak olan başvuru sonucu kullanabilecekler. Başvuru işlemlerini yalnızca T.C kimlikleri ile gerçekleştirebilecekler. Kredi notu düşük olan vatandaşlarımız için kefil gerekiyor.

İhtiyaç kredileri 3 ay ertelemeli ve 100.000 TL’ye kadar olan limitleri ile müşterilere sunulacaktır. 36 ay vadeli olacak olan ihtiyaç kredi paketini kullanmak için yerine getirmeniz gereken koşullar aşağıda ki gibidir.

Bankanın Sunduğu İhtiyaç Kredisi için Gerekli Şartlar

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasının detaylarını yakın zamanda açıklayacağını duyurmuştu. Bu kampanyadan nasıl yararlanıp yararlanmayacağınızı öğrenmek için ise bankanın şubesine veya resmi web sitesine başvurmanız gerekmektedir. Öncelikli olarak T.C kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgu ile bu krediyi almaya hak kazanıp kazanmayacağınızı sorgulayabilirsiniz. Kredi notunuzu öğrendikten sonra limitinizin ne kadar olacağını veya kefile ihtiyacınız olup olmadığınız belirlenecektir. Bu şekilde de ön onayınız alındıktan sonra kredinizin hesabınıza yatması için ilk adımı tamamlamış olacaksınız.

Krediniz onaylandıktan ve hesabınıza geçtikten sonra ilk taksitini 3 ay erteleme ile ödemeye başlayacaksınız. Ziraat Bankası maaş müşterisi iseniz kredi kampanyalarından en düşük faiz oranı ile faydalanabileceksiniz. Ziraat Bankasından emekli olan müşteriler ise başvuru onayı beklemeyecek ve direkt kredi onayı alabilecekler.

ihtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi kampanyaları için Ziraat Bankası şubelerine gidebilir ya da mobil bankacılık üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Mobil bankacılık ile işlem yapabilmek için Ziraat Bankası çağrı merkezi ile iletişime geçerek kullanıcı adı ve şifre oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulamasından da kredi haklarınızın sorgulamasını yapabilirsiniz.