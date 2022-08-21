Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emekliye 60.000 TL verileceği açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni kampanya duyurusunda özellikle emekli olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanya ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamada özellikle sıkıntı yaşayan emeklilerin kamu bankaları üzerinden düşük faizlerle kredi alabileceğini söyledi. Bu konuşma sonrasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kollarını sıvayarak kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşların daha önce Kredi almamaları durumunda gelir belgesiz 60.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli Kredi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte kredinizi İstediğiniz zaman kullanabilecek ve onaylanan bu krediyi de hemen hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra daha yüksek limitlerde de emekli maaşı hesabınıza göre kredi imkânları sağlanacak ve hatta bu krediler içerisinde diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarınızı da kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacaksınız.

Başvurularınızı en yakın Ziraat Bankası veya Vakıfbank veya Halkbank şubeleri üzerinden yapabilir onaylanan kredinizi hemen bireysel müşteri temsilcisi üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu kredilerde dikkat etmeniz gereken olay Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Emekli maaşım şubesi üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. Bankalardan icralık ve avukatlık bir durumunuzun olması durumunda ise Kredi kullanamaz bu borçları kapattıktan sonra şubelere giderek kimlik gelir belgesi ve borcu yoktur kağıtları ile birlikte işlemlerinizi yaparak yüksek limitli krediler kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yapılacak ve onaylanan bu krediler de aynı gün içinde tekrardan hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden düşük faizlerle kredi kullandırılacaktır.