50 Yaşındaki Her Vatandaşa Başvuru Şartı ile Emekli Olma Hakkı Verildi! Erken Emeklilik İçin Şartlar Belli Oldu!

Erken emekli olabilmek için gerekli olan prim ve gün sayılarının tam olması şartı beraberinde yaşa takılma durumlarını gündeme getirmektedir. Ancak bazı vatandaşlar için söz konusu bu şart sağlanmış olsa dahi yaşa takılma durumu vatandaşların emeklilik planlarını oldukça fazla etkilemektedir.

Son yapılan düzenleme ve görüşmeler ise emeklilik yaşının değişebileceği yönünde olmuştur. Müjdeli haberde 48 yaşında olma durumunda dahi emekli olabilme şansını elde etmek mümkündür. 48,49 ve de 50 yaşındaki vatandaşlara yönelik emeklilik müjdesi haberin devamında yer alıyor!

Emekli olmayı düşünen ve isteyen vatandaşlar, erken emeklilik koşulları ile ilgili sürekli olarak gündemi takip etmekte ve araştırmalarını sürdürmektedir. 48,49 ve de 50 yaşında olsa dahi bazı durumlar ve koşullar sağlandı ise emekli olunabilme şansı vardır. Prim gün sayısı şartını sağlamış olan vatandaşlar da böylelikle rahat bir nefes alarak konu hakkında umutlarını beslemeye devam etmektedir. Emeklilik konusunda yapılan değerlendirmelerde önemli olan faktörlerden birisi ise kişinin ilk olarak işe girişteki tarihidir. İşe giriş tarihi ile birlikte prim gün sayısını baz alacak bir hesaplama yapılmaktadır. Erken emeklilik konusunda en çok merak edilen bu şartlı emeklilik prim gün sayısının hesaplama yöntemleri ise biraz farklılık göstermektedir.

48 Yaşında Emekli Olmak

Doğum yılı 1969 olan, işe giriş yılı ise 1984 olan bir kişi için yapılan hesaplamada kişinin 3000 prim gün sayısı var ise bu kişi için emeklilik yaşı şu şekilde hesaplanmaktadır. 25 yıl, 48 yaş ve de 5225 prim gün şartında işe giriş yılı uyarınca gerekli koşullar sağlanmış olabilir. 25 yıl şartı ile beraber 48 yaş tamamlanmış haldedir. Ancak bu konuda prim gün sayısının da tamamlanması için 2225 prim günü doldurulması yani bu kadar gün sayısında çalışmaya devam etmek gereklidir. Böylelikle prim gün sayısı da yerine getirildiğinde emeklilik hakkından faydalanmak mümkündür.

58 Yaşında Emeklilik

20.04.1981 tarihinde doğmuş bir kadın için işe giriş tarihi 15.04.2005 olsun. İşe ilk giriş tarihi için 58 yaş, 7000 gün için tam olarak, 25 yıllık ve 4500 prim günü uyarınca 58 yaş kısmi olacak şekilde emeklilik şartına uygunluk vardır. Emeklilik hakkının elde edilebilmesi için 4500 prim günü ödenme yöntemi ile 58 yaş için 20.04.2039 tarihinin beklenmesi gereklidir.