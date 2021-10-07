Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emekliye 3000 TL Verilecek Dedi, Başvuru Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan kişilere bankalar aracılığı ile 3 bin TL ödeme yapılacağı hakkında bilgi verdi. Emekli olan vatandaşlara özel hem bu ay hem de diğer aylarda yatacak olan 3000 TL ödemeler ile ilgili duyuru yapıldı. Son dönemlerde gündemi oldukça meşgul eden ödemelerin ne şekilde yapılacağı konusunda bilgiler hakkında duyuru gerçekleştirildi.

Belirlenmiş olan şartlara bankalar tarafından uygulanması halinde 3000 TL Ek ödemelerin gerçekleşeceği belirtildi. Emeklilerin söz konusu hizmetten fayda sağlamaları açısından bankaların müşterisi olması şartı aranmaktadır. Mevcut şartların sağlanması halinde söz konusu ödemeler yapılmaktadır.

Bankalardan yapılan son duyurular itibarıyla 3000 TL ek ödeme konusunda kampanya detayları şekillendirildi. Kamu bankaları üzerinden özellikle emekli maaşını alan vatandaşlar diğer bankaları müşterisi olanlar mevcut başvuru hakkına sahip olacaktır. Bankalar tarafından yapılan duyurular sonrasında tüm merak edilen sorular giderilmiş oldu.

Emekli olan vatandaşların Acil para ihtiyaçları mevcut maaşlarını aldığı bankalar tarafından karşılanacaktır. Mevcut alınacak olan tutar ise uzun vadelere eşit parçalara bölünerek hesaplara yansıtılacaktır. Mevcut tutarın kullanım görmediği zaman herhangi bir şekilde ek masrafa gerek duyulmaksızın avanslar olarak kullanılmaya devam edilecektir. Vatandaşlar dilemiş olduğu zaman diliminde maaşları ile birlikte çekim yapabilecektir. Kullanmadığınız dönemler içerisinde ise herhangi bir şekilde faiz ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Bankalardan Ek Ödeme Geliyor

Mevcut bankaların müşterisi olmanız halinde ödemelerinizi hesaplarınızda görmeniz mümkündür. İnternet bankacılığı kullanarak vatandaşlar ödemelerin hızlıca almaları açısından imkan tanınmaktadır. Dinediğiniz zaman diliminde kullanım görülecek olan kredi için banka şubelerine giderek vakit kaybetmek yerine online bankacılık üzerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla talep gerçekleştirilebilecektir.

İş Bankası Tarafından Ek Ödeme Yapılıyor Mu

Nakit avans gerçekleştiren bankalar arasına gün geçtikçe bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Mevcut maaşın yüzde 75’lik gibi bir dilimin ödemelerde yapılmasına imkan tanınmaktadır. Anında sonuç alınabilecek adreslere giderek düşük faizli kredilerle ulaşabilirsiniz. Her vatandaş maaşlarını aldığı bankadaki hesabı üzerinden internet bankacılığını kullanarak işlemlerini çok rahat yerine getirebilir.