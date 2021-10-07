Taliban, Şii Azınlık Grubunun 13 Üyesini Tek Bir Olayda Katletti

Uluslararası Af Örgütü, Taliban'ın Ağustos ayında Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından tek bir katliamda aralarında bir genç kızın da bulunduğu etnik Hazara topluluğundan 13 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Cinayetler, militanların Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden iki hafta sonra, orta Afganistan'ın Daykundi eyaletine bağlı Kahor köyünde 30 Ağustos'ta gerçekleşti. On bir kurban Afgan ulusal güvenlik güçlerinin teslim olmuş üyeleriydi, ikisi 17 yaşında bir kız da dahil olmak üzere sivildi.

Hazaralar, Afganistan'ın üçüncü en büyük etnik grubudur ve 36 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde dokuzunu oluşturmaktadır. Sünni çoğunluklu Afganistan'da, İslam'ın azınlık Şii mezhebine mensup oldukları için tarihsel olarak hedef alındılar.

Bunu bir "savaş suçu" olarak nitelendiren insan hakları grubu, görgü tanıklarının ifadelerine atıfta bulundu ve militan grubun, teslim olduktan sonra güvenlik güçlerinden dokuzunu yargısız bir şekilde infaz ettiğini söyledi. Teslim olan erkeklerin yakındaki bir nehir havzasına götürüldüğü ve idam edildiği bildirildi.

Taliban'ın 14 Ağustos'ta 34 eski askerin Hıdır ilçesine sığınmasıyla Daykundi vilayetinin kontrolünü ele geçirdiği bildiriliyor. Yanlarında devlete ait askeri teçhizat ve silah bulunan askerler, militanlara teslim olmayı kabul etmişti.

Ancak 30 Ağustos'ta en az 300 Taliban savaşçısı, eski askerlerin ve ailelerinin kaldığı Dahani Qul köyü yakınlarında bir konvoya ulaştı. Aileler tahliye etmeye çalışırken, Taliban savaşçıları onlara yetişti ve kalabalığın üzerine ateş açarak genci ve başka bir sivili öldürdü.

Eski bir asker karşılık vererek bir Taliban savaşçısını öldürdü ve bir diğerini yaraladı. İnsan hakları örgütü, çapraz ateşte iki askerin daha öldüğünü söyledi. Ağustos ayında Afganistan'ı devraldıktan kısa bir süre sonra, Taliban liderleri Afganlara değiştiklerini ve yeni kurallarının 1990'ların sonundaki önceki, sert rejimlerinden farklı olacağını söyledi. 1996 ve 2001 yılları arasındaki ilk yönetimi sırasında, Taliban Afgan vatandaşlarına yargısız infazlar ve intikam cinayetleri de dahil olmak üzere bir dizi vahşet uygulamakla biliniyordu.

Af Örgütü, bu "soğukkanlı infazların", Taliban'ın daha önce meşhur oldukları aynı korkunç suistimalleri işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü genel sekreteri Agnes Callamard, “Düşman olarak gördükleri kişilerin haklarını defalarca ihlal ediyorlar, hatta teslim olmuş olanları bile öldürüyorlar” dedi. “Taliban, önceki hükümetin eski çalışanlarını hedef almadıklarını söylüyor, ancak bu cinayetler bu iddialarla çelişiyor. Taliban, bu acımasız intikam eylemlerini derhal durdurmalı ve eski hükümet çalışanlarının ve ailelerinin Afganistan'da güvenli bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamalıdır.”