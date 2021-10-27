Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliler için verilecek 5000 TL limitli desteği onayladı

Emekliler için yeni bir müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Emekli olan kişiler 5000 TL'ye kadar acil ihtiyaçları olması durumunda maaş Bankası eğer kamu Bankası ise 5000 TL kredi başvurusunda bulunabilir şartsız Bir şekilde gelir belgesiz onay alabilir. Devlet destekli olarak verilecek bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerden bankaların istediği tek şart başvuru yapmış olduğunuz bankadan emekli maaşı almanız olmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubeleri ve internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi ayrıca internet bankacılığı kullanılan emeklilerde hızlı bir şekilde 36 ay vadeli 5000 TL masrafsız krediyi online olarak alabilecektir.

Ziraat bankası'ndan emekliye 5000 TL ödeme

Ziraat Bankası emekli olan kişilere 5000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Emekli olan müşterilere verilecek olan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin bu bankadan maaş alması durumunda maaş hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte Ziraat Bankası daha uygun faiz ile kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası üzerinden daha önce bir kredi kullandıysanız ve bu kredileri düzenli olarak ödüyorsanız banka sizleri 5000 TL üzerinde de devlet destekli olarak verilecek emekli kredisi ne başvuru yapma imkanı sağlamaktadır.

Ziraat bankası'nın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra bu kredileri kullanabilir.

Vakıfbank ve Halkbank 5000 TL emekli kredisi ödemeye devam ediyor

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden diye 5000 TL'ye kadar emekli kredisi kampanyasına başvuru yaparak hemen destek alabilirsiniz. Emekli maaşımı hangi bankadan alıyorsanız o bankanın resmi internet sitesine girebilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak 5000 TL'ye kadar mini Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Başvuru yapan kişilerin emekli olması ve emekli maaşlarını Vakıfbank veya halkbank'tan alması durumunda Kredi devlet destekli olarak verilecek ve onaylanan Kredilerde mobil uygulama üzerinden hesaplara yatacaktır.

Bu bankalardan emekli maaşı almayan kişiler emekli maaşlarını taşıma işlemleri yaptıktan sonra daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilirler. Ayrıca bankalardan kredi kullanacak olan kişiler emekli maaşlarına bu bankaya taşımaları durumunda 750 TL'ye kadar da emekli promosyonlarında faydalanabilir. Detaylı bilgileri bankaları resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.