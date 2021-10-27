Ziraat Bankası faiz oranlarını düşürdü, İhtiyaç kredisi ve konut kredisi kampanyasında müjde

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası detayları duyuruldu. Kamu Bankası Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi ve konut kredisi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kullanacak olan müşterilere yeni bir kampanya başlattığını söyledi. Ziraat bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlara uygunsa hemen aynı gün içinde 250 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilecek.

Konut kredisi kullanacak olan kişiler ise düşük faiz oranları ile alacakları bu Kredi kampanyalarında 120 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerden kendi banka politikalarına uygun olmasını istemektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak için şartlar nedir?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ve konut kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Ziraat Bankası İhtiyaç ve konut kredilerinde kişilerin gelir durumuna göre onay vereceği için belirttiğiniz gelir durumunu bankaya sunmamız gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak iş yerleri de çalışıyor olması durumunda banka en az 6 aylık sigortasının olmasını istemektedir. Yeni işe başlayan veya sigortası düzensiz olarak yatan müşteriler kefil ve ipotek vererek Kredi başvurusunda bulunabilir.

Emekli olan kişilerde ise banka emekli maaşını kendi bankasından almasını ister. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında hemen başvurunuzu yapabilir ve sonrasında da Kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ve konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ve konut kredisi başvurusu banka şubelerine gitmeden bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları 1.51 olarak verilmektedir. Bankadan maaş alıyorsanız bu faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden maaş almayan müşteriler ise 1.59 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ziraat Bankası üzerinden kullanacağınız İhtiyaç kredisinde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz. 50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 24 ay vadeli olarak Kredi alabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası üzerinden 120 ay vadeli konut kredisi kullanacak olan kişiler ise yeni kredi faiz oranları duyuruldu. 1.29 faiz oranları ile bu bankadan 500 bin TL'ye kadar 120 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz. Detayları öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilir ve buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden başvuru yapamayan müşteriler en yakın Ziraat Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile giderek Kredi başvurularını yapabiliyor.