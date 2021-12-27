Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak Duyurusunu Yaptı

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam ardından 3 Ocak tarihinde açıklanacak zammın ne kadar olacağını merak eden tüm emeklilerin gözü, kulağı yeni emekli maaşını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Asgari ücrete yapılan büyük zamdan sonra emekli vatandaşlar, kendileri için de benzer bir zam bekliyor.

HÜKÜMETİN EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ YILDA AÇIKLAYACAĞI SEYYANEN ZAM NE SEVİYEDE OLACAK?

Bu yılın temmuz ayında yüzde 8.5 oranında zam alan emekli maaşları için ocak ayında yapılacak olan seyyanen zam ve daha sonrasında yapılacak olan zamlarla birlikte en düşük emekli maaşının 2022 yılında geleceği seviye uzun zamandır merak konusu. En çok merak edilen konuysa emekli maaşının geleceği seviyenin emeklilerin alım gücünü ne derecede iyileştireceği ve artan fiyat pahalılığını karşılayıp karşılayamayacağı noktasında başlıyor.

Son 6 aydaki enflasyon rakamlarına, aralık ayı enflasyonu da eklendiğinde emeklilere yapılacak zam oranı da yaklaşık olarak tahmin edilebilir hale gelecek. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan seyyanen zammın miktarının belirlenmesinde aralık ayına dair açıklanacak enflasyon rakamı etkili olacak. Uzmanlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı için yüzde 3.37 oranında aylık enflasyon açıklamasını bekliyorlar. Son 6 aylık enflasyon rakamlarına aralık ayı enflasyon rakamlarının da eklenmesiyle birlikte ocak ayında emekli maaşına yapılacak zamla ilgili beklenti yüzde 15 seviyesinde. Bunun yanısıra emekli maaşına refah payı eklemesi de gerçekleştirilecek. Emeklilerin, ocak ayının başında açıklanacak olan zam ardından alacakları ilk maaş banka hesaplarına zamlı olarak yatırılacak.

2022 İÇİN BEKLENEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN TÜRK LİRASI

Türkiye'de son zamanlarda oldukça artan hayat pahalılığı ve kurdaki dalgalanmalar ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir süre önce asgari ücretliler için açıkladığı yüzde 50 seviyesindeki zam haberi emeklileri de benzer bir zam için oldukça umutlandırmıştı. Şu anda 1500 Türk Lirası seviyesinde olan en düşük emekli maaşının, ocak ayında emeklilere yapılacak seyyanen zammın ardından yapılacak zamlarla birlikte 2022 yılı içerisinde 2000 Türk Lirası seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.