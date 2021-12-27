Akbank Emekli Olan Kişiler İçin Son Dakika Kampanyası Yaptı, Emekli Maaşını Getiren 2000 TL Alacak

2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bankalar emekli maaşını taşıyan emekliler için ek promosyon kampanyalarını açıklamışlardı. Bankalar maaşını taşıyan emekliler için birçok farklı miktar da teklif etse açıklanan en yüksek seviyedeki promosyon Akbank'tan geldi. Akbank, 31 Aralık tarihine kadar maaşını Akbank'a taşıyarak üç yıl boyunca kalacağını taahhüd eden emekli müşterilerine 2500 Türk Lirası'na varan miktarlarda promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Akbank'ın sağlamış olduğu emekli promosyonu imkanından bu yılın sonuna kadar faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca Akbank'ın sağladığı emekli promosyonu imkanından yararlanabilmeniz için şubeye gitmenize bile gerek yok.

AKBANK EMEKLİ MAAŞINIZIN MİKTARINA GÖRE EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ SAĞLIYOR

Emekli maaşını 31 Aralık tarihine kadar Akbank'a taşıyan emeklilere banka eğer maaşları 1500 Türk Lirası'ndan düşükse 500 Türk Lirası SGK promosyonu ve buna ek olarak 1250 Türk Lirası ek promosyon ile toplamda 1750 Türk Lirası emekli promosyonu, 1500 Türk Lirası ile 2500 Türk Lirası arasında ise 625 Türk Lirası SGK promosyonu ve buna ek olarak 1475 Türk Lirası ek promosyon ile toplamda 2100 Türk Lirası emekli promosyonu, 2500 Türk Lirası'ndan yüksekse 750 Türk Lirası SGK promosyonu ve buna ek olarak 1750 Türk Lirası ek promosyon ile toplamda 2100 Türk Lirası emekli promosyonu ödemesi yapıyor.

AKBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ ALMANIN ŞARTLARI

Akbank'tan emekli promosyonu ödemesi almanız için tek şart maaşınızı üç yıl boyunca Akbank'tan alacağınızı taahhüd etmeniz. Bu şartın dışında ek promosyon ödemesi alabilmeniz için hiçbir özel koşul bulunmuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ BİR DEFAYA ÖZEL OLARAK YAPILIYOR

Akbank, emekli maaşını 31 Aralık tarihine kadar bankaya taşıyarak üç yıl kalma sözü veren müşterilerine emekli maaşı promosyonu ödemesini bir defaya özel ve peşin olarak gerçekleştiriyor. Bunun dışında bir ek promosyon ödemesi söz konusu olmuyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN ŞUBEYE BİLE GİTMENİZE GEREK YOK

Akbank'ın emekli maaşını taşıyan müşterilerine özel olarak verdiği promosyon imkanından yararlanmaksa çok kolay. Emekli maaşınızı Akbank'a taşımak için çağrı merkezinden veya internet bankacılığından da yararlanarak maaşınızı evinizden bile çıkmadan Akbank'a taşıyabilirsiniz.