Ziraat Bankası Devlet Destekli Şekilde Babalara ve Annelere 10 bin TL Ödeyecek, Bu Kampanya Çok Sevilecek

Ziraat Bankası bu zamana değin gerçekleştirdiği birçok kampanya ile adından sıkça söz ettirdi. Bu kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek babalara ve annelere okul gereksinimleri konusunda nakit vereceğini duyurdu. Öğretim senesinin ilk dönemi bitince iki dönem için acil şekilde gereksinimi olan velilere Ziraat Bankası 2022 senesinin Şubat ayı sonuna dek 10 bin TL kadarlık bir ödeme yapacak.

Devlet destekli bir biçimde kullanılmasına izin verilecek olan bu nakit kampanyasına başvuruda bulunmak ise hayli kolay olacak. Ziraat Bankası resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan duyuruyla beraber 10 bin TL’ye dek ödeme alacak olan vatandaşlara belirtilen koşullarla beraber kredi onayı vereceğini bildirdi.

Kredi notu 1100 ve daha üzerinde olan bireylerin baba ve anne olması halinde sigorta durumları da hayli önem arz edecek demektir. Bir işyerinde çalışmaya devam ediyorsanız en az 1 senedir aynı işyerinde sigorta primlerinizin yatıyor olması ve emekli olmanız halinde de emekli maaşınızı Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor olmanız gerekmektedir diyebiliriz.

Yapılan bu özel kampanyada en çok tutulan diğer konu da alacağınız ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeye dek kredi ödemesi yapabileceksiniz. İlk taksit ödemeleriniz için de 90 günlük ertelemeyle kredi kullanabilmiş olacaksınız. Söylenen bu koşullara uygun olan herkes Ziraat Bankası’na ait olan resmi web sitesine giriş yaparak bu kısımdan ihtiyaç kredisi başvurusu için form doldurabilir.

Krediye Onay Nasıl Gelir?

Ziraat Bankası hesabı olan kişiler banka şubesine gitmeden önce internet bankacılığı aracılığıyla Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulaması ile kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra evinize en yakın konumda bulunan Ziraat Bankası şubesine gelir belgeniz ve kimliğinizle giderseniz 10 bin TL üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için Ziraat Bankası müşteri hizmetleri hattını arayabilir, konuya dair her detayı öğrenebilirsiniz. Böylece herhangi bir problemle karşılaşma ihtimaliniz de kalmamış olur. Gönül rahatlığı ile kredinizi alabilirsiniz. İşte tam olarak bu kadar basit!