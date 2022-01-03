ATM Kartı Olanlara Bankalar Para Dağıtıyor, Son Dakika

Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde nakite kredi onayı vermeye çalışıyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan Bu kampanyada ATM kartı kullanan vatandaşların banka kredi notu yüksekse kredi başvurusu yaparak hemen kredi onayı alabiliyor. Nakit ihtiyacınız varsa DenizBank'a Yapı Kredi Bankası üzerinden hemen başvurumuzu gerçekleştirebilir ve ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

DenizBank

Denizbank son zamanlarda güncel kredi kampanyaları yapan bankaların başında gelmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Denizbank üzerinden cep telefonları aracılığı ile SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya banka şubesine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden mesaj atabilirsiniz. Cep telefonunuzun SMS kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

Ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar da Denizbank mobil uygulaması aracılığı ile 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyaları ile birlikte düşük faiz oranları ile vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi onayı sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden acil destek Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenmek istiyorsa SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS atmak için bireysel t.c. kimlik aylık gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası müşterisi olan vatandaşlar banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama aracılığı ile 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir.