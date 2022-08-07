Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı! Asgari Ücrete Bir Zam Daha Gelecek...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Bilgin, son dakika, asgari ücretle ile ilgili ek zam açıklamasında bulundu. Asgari ücret ile maaş alan vatandaşlar, temmuz ayında ara zam yapılarak asgari ücretlerde artışa gidildi. Zammı asgari ücret alacak olan kişiler, ağustos ayında alacakları maaş ile birlikte yüksek maaşlarını almaya başlayacak. Asgari ücret zammı geldikten sonra Hangi ayi itibariyle bu zamların ödeneceği hakkında araştırmalar yapılmaktadır.

30 Haziran 2022 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanan asgari ücret zammı Ağustos ayı maaşlarına yansıyacak. Bazı haber ajanslarında Ocak ayından itibaren başlayacağı söylense de bu yalan bir haberdir. Asgari ücret zammı sonrasında vatandaşlara, ağustos ayı itibariyle maaşlarını zamlı olarak alacak ve Ocak 2023 tarihinde tekrardan zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruda, özellikle Ocak ayına kadar yapılacak olan çalışmalar ile birlikte asgari ücretle çalışan vatandaşların mağdur olmaması için yüksek bir zam yapılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında bu açıklamaları yaptığı ve ocak ayında yapılacak olan asgari ücret zammında yüksek bir tutar belirleyeceklerini açıkladı.

2020, ilki temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte maaşları Ağustos ayından itibaren hesaplara yatmaya başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: