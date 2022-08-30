Cumhurbaşkanı Müjdeli Haberi Verdi: Emekli Olan Kişiler Sıkıntı Çekmesin Diye 3 Banka 40.000 TL Ödeyecek

Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan bu, Nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere 40000 TL ödeme verilecek. Başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan kişiler için başlatılacak olan ve sadece emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alacak olan kişilere verilecek olan 40000 TL, ödemelerde devlet destek olarak işlem yapılarak sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli olarak 40000 TL ödeme alabileceğiniz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde emekli maaş almanız durumunda başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı da sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşa 40000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekliler için verilecek olan 40000 TL nakit başvurusu kolay bir şekilde nasıl yapılabilir?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden, emekliler için yapılacak olan nakit kampanyasından başvurularını gerçekleştirecek olan emeklinin bu bankalar üzerinden maaş alması isteniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden hemen işlemlerinizi mobil uygulamalar üzerinden de yapabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu nakit kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli krediler en düşük faiz oranlarından yararlandırarak verilmektedir. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı başvurularını yaptıktan sonra kredi ödemeleri almak istiyorlarsa ve bu borçlarını kapatmak istiyorlarsa, kamu bankaları bu kişiler için de destek ödemesi vermektedir.