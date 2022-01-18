Emeklilere 5250 Liralık Nakit Ödemeler Yapılacak; TEB Bankası Bu Haberi Duyurdu!

Emeklileri sevindiren heyecanlı haberler TEB Bankası aracılığı ile duyuruldu. Emekli maaşlarının promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen emeklilerimiz bu haberi alır almaz zaman kaybetmeden harekete geçti. TEB Bankası emeklilere özel olarak tam 5250 liraya varan tutarda nakit ödeme yapılacağını son dakika haberi olarak duyuruldu.

Emeklileri sevindiren ve son dakika olarak sunulan müjdeli haberler TEB Bankası tarafından kamuoyuna duyuruldu. Emekli maaş promosyonu uygulamasından faydalanmak isteyen emekliler, promosyonlar ile ilgili haberi alır almaz zaman kaybetmeden hemen harekete geçerek gerekli adımları atmaya başladı. TEB Bankası emeklilere özel bir uygulama ile tam 5250 liraya varan tutarda nakit ödeme yapılacağını detayları ile beraber duyurdu.

Emekli vatandaşlara yönelik sunulan bu özel kampanyalar kamu ve özel bankalar tarafından hız kesmeden devam etmektedir. Kamu ve özel bankaların özel kampanyaları devam ederken bu konuda önemli bir atılım TEB Bankası’ndan sunuldu. 2022 yılına girilmesi ile birlikte bankalar da emekli vatandaşlara özel olarak maaş promosyonlarında düzenlemeler başlamıştır. Bu bankalardan birisi olarak TEB Bankası karşımıza çıkmaktadır. TEB, emekli vatandaşlara özel olarak 5250 liraya varan promosyon ödemelerini müşterilerine yapacağını duyurdu.

TEB Bankası’ndan Emekli Maaş Promosyonları

TEB Bankası’nın emekli vatandaşlara yönelik olarak sunduğu maaş promosyonu emekli vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı. TED Bankası’nın maaş promosyonlarından yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, maaşlarını öncelikli olarak TEB Bankası’na taşımaları ve de bununla beraber de 3 sene boyunca aynı banka üzerinden emekli maaşlarını alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekmektedir.

TEB Bankası tarafından emekli müşterilere özel olarak verilecek emekli maaş promosyonları emekli maaş tutarlarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşı 1500 TL’ye kadar olan emekli maaşı alan vatandaşlara 500 TL, 1500-2000 TL arası maaş alan emeklilere 625 TL ve maaşı 2500 TL ve üzeri olan emeklilere tam olarak 750 TL ikramiye verileceği belirtildi.

Banka tarafından eski banka müşterilerine de ek bir promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu açıdan emekli müşterilerin 2 tane otomatik ödeme talimatı vermeleri gereklidir. Böylelikle emekli vatandaşların alacağı promosyonlarda da artış meydana gelecektir.