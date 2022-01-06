Denizbank, Banka Şube Yetkisinde 100.000 TL Nakit Ödeme Veriyor!

Denizbank son dakika kampanyasıyla şube yetkilisinde kredi onay limitlerini yükselttiğini açıkladı. Aynı gün avantajlı faiz oranlarına sahip bir bankada 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz. Hem bireysel hem de ticari tüketicilere açık olacak bu program, sınırlı bir süre için geçerli olacak.

Peki Şartlar Ne?

Şubeye bağlı bankadan 100.000 TL'ye kadar kredi onayı isteyenlerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Banka kredi notunuz bu koşullardan ilki olacaktır. Denizbank'tan 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi notunun 1400 ve üzeri olması gerekmektedir. Banka ayrıca bu kampanya kapsamında sigortalılardan önceki işlerinde üç ay sigortalı olmalarını ve emeklilerden emekli maaşlarını kendi bankalarından almalarını da bu kampanya kapsamında isteyecek. Borçlunun banka kredi geçmişi temizse, onay hemen verilecektir.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler herhangi bir banka şubesinden 100.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirler. Denizbank, son dakika kampanyasına ek olarak, bu banka üzerinden daha önce kredi başvurusunda bulunan müşterilerine özel faiz oranlarıyla hizmet vereceğini duyurdu. Denizbank, şubelerden başvuranlara 100 bin TL'lik kredileri hızla onaylayacak.

Kimliğinizi getirerek herhangi bir Denizbank şubesinden başvuru yapabilirsiniz. Kimliğinizi ibraz ettikten sonra banka gelir belgenizi talep ederse, önceki işinizden bir maaş çeki ile bankaya dönmelisiniz. Onaylandığı takdirde bu şekilde başvuran kişiler 36 ay vadeli kredi alabilecek.

Denizbank, banka şubesine gitmek istemeyen veya gidemeyen müşterilerine SMS ile de kredi vermektedir. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne gitmeli ve oradan SMS ile kredi talep etmelisiniz. Mesajı KREDİ yazıp bir boşluk bırakarak ve TC Kimlik numaranız ile 3280'e gönderiniz. Başvurunuzun hemen ardından banka sonucu size bildirecek ve bu sonuca göre kredinizin ne kadarının kullandırıldığını mesajda belirtecektir.

45 gün içerisinde kimliğinizle yerel banka şubesine giderek onaylanan kredi tutarını kullanabileceksiniz. Kredi alacak kişilerden bu şekilde web sitesinde yer alan kredi başvuru formunu doldurmaları istenecektir.