Cumhurbaşkanı Gece İmzaladı, Emekliye ve Asgari Ücret Alana Müjdeli Haber Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yapmış olduğu açıklamalar sonrasında emekli olan kişileri ve Asgari ücretli çalışan kişilere müjdeli bir haber vereceğini açıklamıştı. Yapılan bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli olan ve asgari ücretle çalışan kişilerin Banka borçlarına karşı kamu bankaları tarafından borç kapatma kredisi devlet destekli verileceği açıklandı. Sizin de bankalara borcunuz varsa ve ödeme durumunda zorlanıyorsanız kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden devlet destekli borç kapatma kredisi kullanarak hemen kredi onayı alabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilen kredilerde kamu bankaları 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme planı hazırlarken 50.000 TL üzerinde kredi kullanacak olan kişiler ise 24 ay vadeli olarak kendilerine ödeme planı hazırlayabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılan duyuru sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalanan borç kapatma kredileri başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Başvurular için banka şubelerine gitmenize gerek kalmayacak internet sitesi üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte hemen sonucunu öğrenebileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendi kredi politikalarına göre yapacakları bu Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişilere güncel olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçları için transfer kredisi verecektir. Yüksek limitli kredi kullanan kişiler ile birlikte konut kredisi taşıt kredisi ve esnaf kredisi gibi Kredi kullanan kişiler borç kapatma kredisi kapsamında destek alamaz.

Ayrıca kredi kullanmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alması gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sigortalı olarak çalışan kişilere ise 12 aylık sigorta geçmişinin olması durumunda Kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kredi başvuruları için kendi resmi internet siteleri üzerinden açmış oldukları borç transfer kredisi başvuru formunu doldurmanızı isteyecektir. Borç kapatma kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar t.c. kimlik numaraları üzerinden bankaların genel müdürlükleri tarafından incelemeye girecek ve diğer bankadaki tüm borçları da hesaplanarak tek bir kredi olarak sizlere işlem yapılacaktır. Bankalar verecekleri kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yaparken ilk taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme yapma imkanı da sizlere sunacaktır.