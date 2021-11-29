Ev Hanımları İçin PTT’den Nakit İmkanı, Almak İçin Başvuru Yapmak Şart, Gelir Belgesine Gerek Yok! Ev hanımlarına PTT tarafından para dağıtılacak, almak için başvuru şartı gerekli. Başvuruda herhangi bir belgeye ihtiyaç bulunmuyor. PTT tarafından yapılan son dakika duyurusu ile ev hanımlarına sevindirici haber geldi. Haber detayları…

Ev hanımı olanlara PTT tarafından sevindirici duyurular yapıldı. PTT Aktifbank ile anlaşarak ev hanımlarına gelir belgesine ihtiyaç duymadan 5.000 TL nakit ödemesi yapıyor. PTT tarafından verilecek olan 5.000 TL lik nakit kampanyasından faydalanmak isteyen ev hanımları PTT şubeleri üzerinden başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra banka şubelerine uğramadan SMS yolu ile internet yolu ile kredi kullanma haklarına sahiptirler. SMS ile başvuru yapmak isteyen ev hanımlarının bazı şartları yerine getirilmeleri gerekiyor. Şartların yerine getirilmesi halinde kredi için onay verilecek.

Ekonomik yönden nakit sıkıntısı yaşayan ve acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşların en çok rağbet ettikleri kurumlardan olan PTT, artık kredi imkânı da sunuyor. PTT tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar kredi notu düşük olsa bile onay alabilecek. 3 ay ertelemeli olarak alınacak olan kredi için PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadan kredi alınabilecek.

Ev hanımları banka tarafından belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde onay alabilecek. İhtiyaç kredisi almak isteyen kişilere kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda PTT tarafından onay verilecek. Ev hanımı olanlara en fazla 5.000 TL tutarında nakit verilebilecek. Alınan kredinin ödemeleri düzenli bir şekilde yapılması durumunda limitlerde yükselme sağlanarak ihtiyaç olunduğu zaman kredi alınabilecek.

SMS ile Başvuru Yapılabilecek…

Kredi başvurusu için başvuru yapılacak yöntemlerden bir tanesi de SMS yolu ile başvuru yapmaktır. SMS yolu ile başvuru yapmak için cep telefonundan mesaj kısmına girilerek Kredi yazılarak boşluk bırakılır. Ardından TC kimlik numarası yazılarak 3050 ye mesaj gönderilir. Yapılan başvuru sonucu onay alan ev hanımları kredi kullanabilir. 5.000 TL tutarındaki kredi için alınan onay ile genel müdürlüğe bilgi verilerek kredinin evde kullanılmasını isteyebilirsiniz. PTT şubelerine uğramadan kredinin ev adresinize yapılma fırsatı da mevcuttur.