Cumhurbaşkanı EYT Hakkında Konuştu: EYT Ne zaman çıkacak Kabine toplantısında açıkladı! Son dakika onay verildi!

Cumhurbaşkanı EYT Hakkında Konuştu. Son gelen haberlerden milyonlarca kişinin EYT kanunu başta olmak üzere bunun gibi emeklilik hakkında çıkacak diğer kanunları bilmek istediğini söyleyebiliriz. 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş sınırı varsa EYT olarak emekli olamazlar diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da erken emeklilik olma yani (EYT) yasasının hemen bu sene tamamlanması gerektiğini duyurdu. Emekli olmayı bekleyenlerin bu yıl gerçekten emekli olup olamayacaklarını kesin şekilde bilmek henüz belli değil.

Yasanın Ocak 2023'te çıkması bekleniyor. Milyonlarca yaşı gelmemiş ama emekliliği hak etmiş kişi ve erken emekli olma hayalini kuranlar 2023'ten sonra emekli olması bekleniyor. Meclis bu konu hakkında son kez toplanıp bu kuralları onaylayacak. 2023'teki son seçimle birlikte kararı verilecek olan EYT yasasını bekleyenler için erken emekliliğe büyük ilgi var. Hükümetin seçimden önce EYT'yi onaylayacağı ve seçim öncesinde milyonları emekli yapacağı bilgisi daha önceden verilmişti.

Eyt Yasası'nın yürürlüğe girmesinden önce, bazı meslek erbapları, engellilerin ve ciddi hastalığı olanların ya da ağır engelli çocukların erken emeklilik haklarını kullanmak zorunda olduklarından habersizdi. Yasa çıktıktan sonra isteyenler emekli olacak istemeyenler de çalışmaya devam edebilecekler. Sigortalı Kişiler için Emeklilik Yasası 1999'dan önce sigorta girişi olanları kapsamaktadır. Hizmet kredileri erken emeklilik için önemlidir. Raporlara göre, 1999'dan önce sigortalı olup erken emekli olmayı bekleyenler, prim günlerinin dolmaması halinde askerlik ve analık borcu gibi borçlarla emekli olabilirler.