Son Gün 31 Ekim! 15 milyon emekli bu haberi bekledi! Cumhurbaşkanı imzaladı! Sizlerde hemen alın!

15 milyon emekli için beklenen haberi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan kişileri hızlı bir şekilde ödemeler verileceğini, emekli maaş hesapları üzerinden diledikleri zaman kredi kullandırılacağı açıklandı. Emekliye yapılan bu ödemeler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hızlı birşekilde ödenerek 5 dakika içerisinde sonuç verileceğe onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da emekli olan kişiler, kamu bankaları üzerinden diledikleri zaman alabilecekleri açıklandı.

31 Ekim'e kadar devam edecek olan bu kampanyada, ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almaları ile birlikte kredi imkanları sağlanmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınızı yatırarak, dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar nakit kredi başvurularını banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullanabiliyorlar. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapmış oldukları, kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisine hemen veriyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank haricinde devlet destekli olarak kredi kullanabileceğiniz, Garanti Bankası, PTT ve Denizbank üzerinden de emekli maaş almanız durumunda dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Emekli Kredisi kullanabiliyorsunuz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte almış olduğunuz, bankalardaki kredilerde devlet destekli, faiz oranlarından ay sonuna kadar yararlanabilirsiniz.