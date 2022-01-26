Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kar Yağışı ve İstanbul Açıklaması!

Canlı yayında kendisine sorulan sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemde yer aldı ve önemli ifadelere imzasını attı. Söz konusu kar yağışını bir bereket olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu asla bir felaket olarak düşünmediğini dile getirdi.

Ülkemizde kulaklıkların önemli derecede toprağı tehdit ettiği ve pek çok yerde artık meyve, bitki ve sebzelerden sorunlar yaşandığı dönemlerin geride bırakıldığı da açıklandı. Yarımda meydana gelen problemler sebebi ile yağmur beklediklerini de ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güncel olaylara değindi.

Mevcut olan kar yağışını engellemenin ellerinde olmadığını ifade eden Erdoğan, yoğun kar yağışının neden olduğu ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli olan tedbirleri almanın ise ellerinde olduğunu ifade etti. İdareyi elinde tutanların tedbirleri almak durumunda olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maalesef İstanbul'a yakışmayacak olan görüntülerin ortaya çıktığını da söyledi.

Kendisinin İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığını açıklayan Cumhurbaşkanı, İstanbul'daki sıkıntıların neler olduğunu, neresinde olduğunu ve bunların nasıl giderileceğini bildiğini belirtti. Son günlerde İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı ve vatandaşların yollarda mahsur kalması ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştiren Erdoğan gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi.

Vatandaşların yoğun kar yağışı sebebiyle yollarda mahsur kaldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüntüleri televizyon ekranlarında izlediklerini ve İstanbul'da gerekli olan tuzlama ve açma çalışmalarının yapılmadığını söyledi. Bu duruma basiretsizlik ismini veren Erdoğan, kar yağması ardından tedbir alamayacaklarını ve kış mevsimine girerken bütün tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Merak edilen konular hakkında önemli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

İstanbul yönetiminin daha önceki uygulamaları bile devam ettirmediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u kadere terk edemeyeceklerini de belirtti.