Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Dünyasına Mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Forumuna mesaj gönderdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Geniş bir coğrafyada göç, yoksulluk, çatışma ve hastalıklar ile boğuşmakta olan Müslümanlar hakkında açıklamalar gerçekleşti ve aynı zamanda bir taraftan da batıda yükselen İslam düşmanlığı ile mücadeleler verildiği söylenildi.

Müslümanlar hakkında önemli konuşmalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi huzur ve esenliklerinin yanı sıra bütün insanlığın geleceği ve güvenliği adına artık sorumluluklar üstlenilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra şahit olunan adaletsizlikler karşısında da daha çok ses çıkması gerektiği bilgisi vatandaşlara aktarıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu’na video mesaj yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamaları ile gündemde yer alarak dikkatleri üzerinde topladı.

Genel Kurulun tüm İslam alemi ve gençler için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurulun başarılı geçmesini dilediğini de ifade etti. İslam dünyasının farklı köşelerinden çevrimiçi ya da bizzat olarak genel kurula katılım gösteren gençlere çağrılarda da bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik edildiği bilgisini paylaştı ve gündemi sıklıkla meşgul eden terör faaliyetleri, salgın hastalıklar, güvenlik sorunları ve özlem duyulan huzur ortamının tam anlamı ile sağlanmasına izin verilmediği ifade edildi.

Tüm insanlığı tehdit etmekte olan bu sorunların İslam coğrafyasında da derin izler bıraktığı konusuna vurguda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastalıklar ve yoksulluk ile mücadele edildiğini söyledi. Bununla birlikte Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık ile mücadele etme durumunda kalan İslam dünyası hakkında önemli açıklamalar gerçekleşti. İnsanların başörtüsü, inancı ve kılık kıyafeti nedeni ile tacize uğradıklarını haberlerinin alındığı bilgisi aktarıldı. Diğer taraftan, göç sırasında, denizde ya da çölde hayatını kaybeden mazlumların acısını hissettiğimiz de söylenildi.