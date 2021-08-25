DSÖ Açıkladı! “3. Dozu Erteleyin”

Üçüncü doz olarak tanınan koronavirüs güçlendirici aşıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikkatleri üzerinde topladı. Güçlendirici aşıların ertelenmesi konusuna vurguda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü yapmış olduğu açıklamalar ile dünya sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Nüfusunun sadece yüzde bir ya da ikisinin aşılandığı bazı ülkelerde koronavirüs aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi ile ilgili açıklamalar gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 güçlendirici aşıların ertelenmesi gerektiğini de ifade ederek dikkatleri çekti.

Aşılanma oranının küresel olarak yükseltilmemesi durumunda Covid 19’un daha güçlü varyantlarının gelişebileceği konusuna vurguda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 3. doz aşının kişilerin bir ya da ikinci dozlarını almadığı ülkelere bağışlanması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra takviye dozların etkisi konusunda da bir tartışmanın sürdüğü hakkında da açıklamalar gerçekleşti.

3. dozun kimler yapılması gerektiğini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, nüfusun oldukça küçük bir yüzdesini oluşturan ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere güçlendirici doz yapılabileceği bilgisini paylaştı. Konu hakkında elde edilen verilerin koronavirüs takviye aşılarının gerekli olduğunu göstermediği hakkında açıklamalarda bulunan Genel Direktör, önemli bilgi paylaşımları gerçekleştirdi. Yüksek gelirli bölgelerin 3. doz koronavirüs aşısını uygulamadan önce dünya çapındaki savunmasız insanların tam olarak aşılanması gerektiğini aktardı.

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri, Delta varyantına bağlı olan enfeksiyonların artması durumunda 20 Eylül tarihi itibariyle 3. aşı olan güçlendirici dozun yaygın olarak kullanılmasının planladığını duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Denel Direktörü ise güçlendirici doğru olarak bilinen 3. doz koronavirüsü aşısının bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlara yapılması gerektiğini düşündüğünü açıklayan bir bilgi paylaşımında bulundu.