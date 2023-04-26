Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnaf ve Ticari Araç Sahiplerine ÖTV Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'teki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampusu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada esnaflar ve ticari araç sahipleri için ÖTV müjdesi verdi. Evlerde üretilen ürünleri internet üzerinden satanların vergi muafiyeti kapsamına alınacağını belirten Erdoğan, esnafın vergi muafiyeti sınırını 320 bin liradan 700 bin liraya çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafların ÖTV ödemek zorunda kalmayacağına dair müjde de verildi.

Erdoğan, açıklamasında esnafların vergi muafiyetlerini artırdıklarını, berber, terzi, bakkal, manav, taksici ve dolmuşçuların kazançlarından gelir vergisi alınmayacağını ve KDV ödemeyeceklerini belirtti. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehirdeki 80 bin pazarcı esnafının kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil edeceklerini söyledi.

Ticari araç sahipleri için de müjde veren Erdoğan, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, çekici ve kamyonla yük taşıyan esnafların aynı araçlarını yenilerken ÖTV ödemelerine gerek kalmayacağını belirtti.

Bu müjdelerle birlikte, esnafların vergi yüklerinin hafifletilmesi ve ticari araç sahiplerinin daha uygun maliyetli bir şekilde araçlarını yenilemeleri hedefleniyor.