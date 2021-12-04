Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekliye Müjdeli Haber Geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekliye Müjdeli Haber Geldi. Emekli vatandaşımıza müjdeyi bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan verdi.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir emekli vatandaşlarımızın beklediği müjdeli haberi, gece yapılan toplantıların ardından bizzat kendisi duyurdu.

Sayın Erdoğan’ının verdiği müjde Acil Destek Kredisi kapsamında emekli vatandaşlarımıza can simidi olacak. Bu kredi kampanyası ile 15 BİN TL’ye varan acil destek kredisini tüm kamu bankaları aracılığı ile kullanıma sunacaklar. Yeni Kredi Kampanyasında emekli vatandaşlarımıza acil nakit desteği imkânı veren sistemin 3 ay ötelemeli olarak sunulması da rahat bir nefes aldıracak. Resmi gazetede karar yayınlandıktan sonra tüm kamu bankalarına şahsen veya bankaların internet bankacılığı kanalı yoluyla başvuru formlarını doldurarak 15.000 TL ödemelerini emekli maaşlarını aldıkları hesaplarına ek olarak alabilecekler.

Başta PTT, Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank aracılığı ile aktarılacak olan 15 BİN TL, acil destek kredisine başvurmak isteyen emekli vatandaşlarımızın emekli aylıklarını bizzat başvuru yapacakları bankadan almaları şartı aranıyor. PTT, Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank 15 BİN TL olarak belirlenen acil destek kredisini bizzat kendi şube ve resmi internet bankacılığı kanalıyla 36 aylık periyotlar ve 3 ay ötelemeli ödeme planı ile emekli vatandaşın acil nakit ihtiyacına kolaylık getirerek sunacaklar.

Duyuruda Başka Kampanyalarda Bildirildi!

Başta Ziraat Bankası olmak üzere diğer kamu bankaları da emekli vatandaşlarımıza yeni kredi olanakları sunuyor. Ziraat Bankası emekli vatandaşlarına emekli maaşlarını bizzat bankalarına aktarmalarıyla ekstra 1000 TL’ye varan emekli promosyonu vereceklerini açıkladı. Emekli promosyonun da vatandaşlarımızın aldıkları emekli maaşları oranında promosyon rakamlarının netlik kazanacağı belirtilirken varsayım olarak 1850 TL ile 3000 TL arasında emekli maaşı alan kişilerin 750 TL emekli promosyonu alabileceği gibi, 3500 TL emekli maaşı alan kişilerinde 1000 TL emekli promosyonu alabileceği belirtiliyor. Ayrıca emekli promosyonundan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlarımızın 3 yıl başka bir bankaya maaşlarını aktarmama adına taahhüt vermeleri gerekiyor.

Ziraat Bankası ve Kamu Bankaları dâhil Nakit Avans kampanyalarından tüm emekli vatandaşlarımız yararlanabiliyor. Emekli maaşınızı aldığınız bankanın mobil bankacılık hizmetini de kullanıyorsanız uygulama aracılığı ile girişinizi yaparak emekli maaşınıza ek 15 BİN TL’ye kadar nakit avans yada kredili mevduat hesabı olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli vatandaşlarımız, emekli maaşları aracılığı ile alabilecekleri 15.000 TL Nakit Avanslarını istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Kamu Bankaları emekli vatandaşlarımıza ayrıca maaş aktarımlarını kendi bankalarına transfer ettirdiklerinde bu duruma özel gelir belgesi ibraz etmeden 250 BİN TL’ye varan yüksek limitli ihtiyaç kredisini de kullanıma sunuyor.