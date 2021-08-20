Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde Cuma namazını kıldı ve çıkışta da basın mensuplarının gündem hakkında sorduğu sorulara yanıt verdi. Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve bu sürecin 20 seneyi aşkın bir süreç olduğunu belirtti. Bu dönem içerisinde de başta Batı dünyası olmak üzere tüm dünya ve İslam dünyasının gereken ihtimamı göstermediği dile getirildi.

Rusya'nın ve daha sonra Amerika'nın Afganistan'a müdahalelerinin hiçbirinde sağlıklı bir yaklaşımın görülmediği şeklinde yorumlar yapıldı. Tüm imkânlarla gerek altyapı gerek üst yapıda yapılabildiği kadar tüm gayreti Afganistan'a gösterdiğimiz söylenildi. Ancak Erdoğan, az önce de belirttiği gibi ülkelerin bölgeye yalnızca askeri ya da silah gibi bu tür şeyler ile yaklaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye trilyonlarca liranın aktarıldığını ifade ederken bu paranın nerelere harcandığının çok önemli olduğunu söyledi. Eninde sonunda atılan tüm adımların geldiği yerin de belli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın şu anda ciddi manada kendi başına bırakıldığını söyledi.

Erdoğan, Taliban ile bazı zamanlarda kendilerinin de görüşmeleri olduğu bilgisini vatandaş ile paylaşırken bundan sonraki döneme yönelik bu tür görüşmelerin yapılabileceğini aktardığını belirtti. Türkiye'nin ana muhalefetinin açıklamaları hakkında da yorumlarda bulunan Erdoğan, ana muhalefetin her zaman Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç olduğunu söylediklerini ifade etti.

Erdoğan, yapılan bu yorumlar karşısında hem muhalefetin hem de ana muhalefetin söylediği bu rakamların hepsinin yalan olduğunu açıkladı. Afganistan'dan Türkiye'ye bu şekilde bir göç olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de söylediğini ve güncel olarak Türkiye'de emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı olarak 300 bin Afganistanlı göçmenin söz konusu olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra Suriye'den de Türkiye’ye yaklaşık olarak 4 milyon kişi ile ciddi bir göç olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.