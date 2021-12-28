Pandemi İçin Verilecek Yardım Parası Yükseldi, 2500 TL Verilecek, Son Gün 31 Aralık

Pandemi için verilen Yardım Parası Yükselerek 2500 TL’ye yükseltildi. Devlet destekli olarak verilen yardım parası için ise başvurunun hemen sonunda anında sonuç bilgisinin verileceği duyuruldu.

Bilindiği gibi pandemi döneminde devlet tarafından birbirinden farklı alanlarda, sıkıntı yaşayan herkese yönelik destek paketi açıklandı. Özellikle kamu bankaları arasında olan Halk Bankası, Ziraat Bankası ve de Vakıf Bankası, düşük faizli olarak 6 ay geri ödemesiz olarak Pandemi kredisi büyük ilgi toplamıştır. Sonrasında ise gerek kamuda, gerek özel sektör çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine de çeşitli yardım ve destek paketleri sunuldu.

Enflasyon oranının yüksek düzeylerde seyrettiği ve vatandaşın zorluk yaşadığı bu günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu desteklere bir yardım paketini daha ekledi. Bu paket kapsamında; pandemi döneminde zorluk yaşayan ve sigorta girişi bulunan kişilere 2.500 TL’lik maddi yardım sunulacak. Pandemi desteği, önceki destek ödemeleri gibi PTT şubelerinden alınabilecektir. SGK'nın daha öncesinde ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardım ve destek ödemelerini kullanan vatandaşlar ise bu destek paketinden de faydalanabilecektir.

2019 yılından itibaren içinde bulunduğumuz pandemi, devlet tarafından bir çok nakit yardımlarının yapılmasını gerektirmiştir. Geçtiğimiz yıl, özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 3 faz şeklinde pandemi yardımı verilmiştir. 1000 TL, 1000 TL ve de 1100 TL olarak 3 ayrı ödemenin 3 dönemde yapıldığı destek ödemeleri, birleşerek 2.500 TL pandemi destek paketi şeklinde tek seferde verilebileceği konuşulmaktadır.

2.500 TL pandemi yardımı almak isteyen vatandaşların ekonomik olarak zor durumda olmaları aranan şartlar arasındadır. Özellikle çocuğu öğrenci olan, muhtaçlık belgesi olan, yaşlı bakım belgesi olanlara 2.500 TL'ye kadar maddi olarak destek ve yardım ödemeleri yapılacaktır. Bunun yanında evde yaşlı bakım belgesi olan kişiler için de düzenli olarak bu ödemeler PTT üzerinden yapılmaktadır.

2.500 TL’lik Desteğe Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular, diğer ödeme başvurularında olduğu gibi e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir. E-Devlet sistemine girdikten sonra arama kısmına “Pandemi” yazarak ilgili başvuru ekranına giriş yapılmaktadır. Başvuru formunda yer alan tüm bilgileri eksiksiz ve de doğru bir şekilde doldurmak gereklidir. Başvurular kişilerin durumuna göre değil, ev hane gelir durumu göz önüne alınarak sonuçlanmaktadır.