Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi imzaladı, Emekli olan kişilere ödemeler verilmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte emekli olan kişilere kamu bankaları üzerinden nakit ödemeler verileceği açıklanmıştı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarından da ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlara devlet destekli olarak 50000 TL ödeme vermektedir. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu bankalardan başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlara vermiş olduğu kredilerde nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerde işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, Emekli Kredisi Başvurusu...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde, sizleri hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi ödemeleri vermektedir. 3 banka üzerinden de yapılan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara devlet destekli olarak para verilmektedir. Emekli maaşınızın eğer kamu bankaları üzerinde alınmaması durumunda maaş müşterisi olmanız için öncelikli olarak başvurunuzu gerçekleştirmeden önce emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, kredi almanız Gerekmektedir.