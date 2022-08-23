Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabineden sonra emekliye müjdeli haberi verdi! Emekli maaş hesaplarına ödemeler sabah yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik sıkıntı yaşayan emekliler için sürekli güncel duyurular yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı kabine toplantısı sonrasında kamu bankaları genel müdürlüklerine yazı gönderildiğini açıkladı. Kamu bankaları emekli maaşını kendi bankasından alan emekliye, şartsız ve kefilsiz maaş almak kaydı ile 30.000 TL'ye kadar ödeme yapılması talimatı verildi. Kredi olarak verilecek bu ödemeleri alacak kişiler devlet destekli faiz oranlarından yararlanacaklardır. Nakit isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verilir ve bu sonuçlarda internet üzerinden takip edilebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvuru yaparak nakit almak isteyen emeklilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aynı gün içinde destek ödemeleri vereceğini de açıkladı. Nakit ihtiyacı olan emekli bu bankalardan maaş almaları durumunda 3 ay ertelemeli 30.000 TL kredi alacağı haberi geldi.

Devlet destekli başvuru yapmak istiyorsanız kredi şartlarına uygun olan kişilerin başvurularını 5 dakika içinde yapacaklarını duyurdular. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda devlet destekli kredi alacak kişilere 5 dakika içinde bankaların mobil uygulamaları destek verecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan devlet destekli ihtiyaç kredisi emekli olan kişiler emekli maaşlarının hesaplarına göre krediler alabileceklerdir. Kredi notu uygun olan kişilere banka daha düşük faiz oranları ile kredi vermektedir. Başvurunuzu ayrıca banka şubelerine giderek de kolay bir şekilde yapacağınızı da söylemek istiyoruz. Kredi notunuz uygunsa bankadan hemen başvuru yapabilecek ve emekli kredisi kullanmanız için herhangi bir engel olmayacaktır.