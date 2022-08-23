Bankalardan açıklama geldi! Bu sabah yapılan duyuruda kredi faiz oranları değişti, Kamu bankaları kampanyaları güncelle

Bankalardan yeni bir duyuru bu sabah paylaşıldı. Bankalar üzerinden nakit almak için ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaklara duyuru yapıldı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu yaparak 5 dakika içinde sonuç alabileceksiniz. Garanti BBVA başta olmak üzere Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Akbank ve PTT üzerinden kredi veren Aktifbank kampanyalarını duyurdu. Düşük faizlerle kredi verecek olan bu bankalar 36 ay vadeye kadar sadece 50.000 TL ödeme yapacaklar.

Sadece ihtiyaç kredisi için değil konut kredisi ve taşıt kredisi alacak kişilere de duyuru yapıldı. Nakit kredi alacak kişiler uygun faiz oranları ile birlikte aynı gün içinde destek ödemesi yapacaklardır. Banka ortaklaşada kampanyalar yaparak vatandaşlara düşük faizlerle kredi vereceğini duyurdu. 31 Ağustos tarihine kadar bankalardaki şartlara uygun olan kişilere aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacak ve bu kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapılacaktır. Kredi notuna göre işlem yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

Garanti bankası kredi faiz oranları değişti!

Garanti bankası üzerinden kredi almak isteyenlere aynı şartlara uygun olması durumunda taşıt kredisi konut kredisi ve ihtiyaç kredisi için faiz oranlarını değiştirdi.

Taşıt kredisi: %2,64

İhtiyaç kredisi: %2,96

Konut kredisi: %2,99

Garanti bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubelerine giderek işlem yapabileceklerdir. Bu bankalardan kredi almak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verecek olan Garanti BBVA bankası özellikle mobil uygulama üzerinden de kredi vermektedir. Mobil uygulama üzerinden daha düşük faizlerle işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi!

Kamu bankası olan Ziraat bankası üzerinden de konut kredisi taşıt kredisi ve tüketici kredisi alacak olan kişiler faiz oranlarını merak etmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde bu bankadan düşük faizli kredi alabilirsiniz. 31 Ağustos tarihine kadar ihtiyaç kredisi faiz oranları 1,79 olarak güncellendi. Taşıt kredisi 1.59, konut kredisi 120 ay vadeye kadar 1.36 olarak değişti. Başvurular banka şubelerindenkimlik ve gelir belgesi ile yapılmaktadır. Bu şekilde sizlerde başvurunuzu yapabilecek ve onaylanan tutar kadar krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz.