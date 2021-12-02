Cumhurbaşkanı Erdoğan Gece İmzaladı, Emekliye Müjdeli Haber Geldi

Emekli olan kişilerin uzun zamandır beklemiş olduğu haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yapmış olduğu Açıklama ile duyurdu. Emekli olan vatandaşlar yapılacak olan yeni nakit kampanyası ile birlikte 6 ay ertelemeli 10.000 TL'ye kadar acil destek kredisi kamu bankaları üzerinden kullanabilecek. Karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra kamu bankalarının Kendi internet siteleri üzerinden açacakları başvuru formu ile işlem yapacak bu banka şubelerinde gitmeden emekli maaşını üzerinden 10 bin TL ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden verilecek olan 10 bin TL destek kredisi kampanyasına katılmak isteyenler başvuru yapacakları bankalardan emekli maaşı alması gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT hem kendi şubelerinden hem de resmi internet sitesi üzerinden 10 bin TL destek kredisi verecek ve kişilere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlarken ilk taksit ödemesinde 6 ay erteleme yapacak.

Başka kampanyalarda var

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları emekliler için ayrıca farklı kampanyalarla yapıyor. Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuruda emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere 750 TL'ye kadar emekli promosyonu vermektedir. Alacağınız Emekli promosyonu sizin emekli maaşınızı göre olacaktır. 1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 625 TL emekli promosyonu alırken 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise 750 TL emekli promosyonu alabilir. Emekli promosyonu alabilmeniz için 3 yıl banka değişikliği yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ayrıca emekli olan vatandaşlara nakit avans kampanyaları da yapıyor. Emekli maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız mobil uygulamaya giriş yaparak internet bankacılığı aracılığı ile kendi emekli maaşı hesabınız üzerinden 10 bin TL'ye kadar nakit avans veya bir diğer adıyla kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı üzerinden verilecek olan 10.000 TL nakit avans limitleri de kullanmak isteyen kişiler istedikleri zaman harcama yapabilir. Kamu bankaları ayrıca emekli olan vatandaşlara kendi bankalarına maaş taşımaları ile birlikte yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşınız ile 200 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.