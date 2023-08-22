Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusu, uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Temmuz ayında yapılan %25 zammı yeterli bulmayan emekliler, maaşlarına yeniden zam yapılmasını istiyor. Memur maaşlarına eklenen 8077 TL seyyanen zammın emeklilere de verilmesi, talepler arasında yer alıyor.

Emekli maaş zammı hakkında pek çok siyasetçi açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, 8077 TL seyyanen zammın emeklilere verilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bütçenin durumuna göre yeni bir zammın yapılacağını belirtmişti. Erdoğan, zam için Ocak ayını işaret etmişti. Uzmanlar, Ekim ayında ara zam yapılabileceğini de ifade ediyor. Emekliler maaş zammı beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi.

EMEKLİLER İÇİN GEREKEN YAPILACAK

“Memurlarımıza bu zam gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” diyen Erdoğan, zam konusunda emeklilere garanti verdi.

Emekli maaş zamları konusunda açıklama yapan isimlerden biri de Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dır. Işıkhan, emekli maaş zammı konusunda gerekli talimatları Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldıklarını söyledi. Işıkhan, imkânların zorlanarak gerekenin yapılacağını da belirtmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLACAK

Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, emekli maaş zamları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını tahmin ettiğini söyledi. Bayram, emekli maaşlarının düşük kaldığını ve bu nedenle zam yapılması gerektiğini belirtti.

En düşük emekli maaşı şu anda 7500 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar, emekliler için yeterli olmuyor. Bu nedenle emekliler, maaşlara yeniden zam yapılmasını istiyor. Memurlara verilen 8077 TL seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talep ediliyor. Ancak hükümetten bu konuda bir açıklama gelmedi. Emekliler, mevcut ekonomik şartlara uygun bir zam istiyor. Emeklilere Ekim ayında ara zam yapılması bekleniyor. Yüksek bir zam içinse Ocak ayını beklemek gerekecek.