Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Sefer Emekliye Müjde" Dedi! Emekliler Ek Ödemeleri Almaya Başlıyor...

Emekli olan vatandaşlara son zamanlarda oldukça fazla kredi kampanyaları ve nakit kampanyaları yapıldığını görmekteyiz. Özellikle emekli promosyon almak isteyen vatandaşlar, özel bankalar üzerinden yüksek emekli promosyon alarak, kamu bankalarından maaşlarını taşımaya başladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için emekli maaşlarını başka bankalarına taşımamalarına istinaden ihtiyaç kredisi ve ek ödemeler verilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlara müjde olarak bir kampanya duyurusu yapıldı ve bu kampanya duyurusu 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda sizlere verilecek olan 25000 TL, ödemelerde 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi alabileceğiniz gibi ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi alabileceksiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan taşımamanız durumunda sizlere verilecek olan 25 bin TL kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli yaparak başvurunuzu gerçekleştirerek, bankalardan kredi onayı alabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan emekliler için sürekli olarak güncel kampanyalar yapan kamu bankaları en düşük faiz oranlarından yararlandırarak kendi bankalarından emekli maaş alan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyanın tarihini uzattı.

Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine taşımanız durumunda sizlere verilecek olan 25000 TL ihtiyaç kredisi haricinde banka sizlere emekli promosyonu ile birlikte kredili mevduat hesabı da açarak, acil ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz tüm nakit kampanyaları seferber etti.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, ihtiyaç emekli kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabildiği gibi, ayrıca kredi başvurularını internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte de yapabilmektedirler.