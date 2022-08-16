Beklenen açıklama geldi! Başvuru yapan 18 yaş üzeri gelir belgesiz faizsiz kredi kullanabilecek...

Gelir belgesiz 18 yaş üzerinde olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında, faizsiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlara katılım bankaları üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyadan, Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası, tüm bankacılık işlemlerinde olduğu gibi bu bankacılık işlemlerinde ve kredi işlemlerinde de sizlere, faizsiz olarak kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve kullanılacak olan krediler ile birlikte aynı gün içinde ödemeler yapılacaktır.

Kredi başvuru şartları nedir?

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması istenmektedir. Bankalardan, sigortalı olarak çalışarak, kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin son işyerlerinde, oniki aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir.

Gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşların ayrıca kredi puanı uygun olması ve yüksek olması isteniyor. Kredi puanı uygun ve yüksek olan vatandaşlar, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilirler. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların icralık ve avukatlık bir durumları olması durumunda ise Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, bu kişilere kredi onayı vermemektedir. Sadece emekli olan vatandaşlar, kara liste olan tüm borçlarını kapattıktan sonra maaş, taşıma işlemlerine bu bankalara yapmaları ile birlikte faizsiz ihtiyaç kredileri kullanabilmektedirler. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, sizlere vermiş olduğu bu kredilerdeki faiz yerine kar payı oranı uygulamaktadır.