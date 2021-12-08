Emekliye 1000 TL Ek Ödeme Veriliyor, Maaş Alanlar Dikkat!

Emekli olan vatandaşlara yapılan kampanyalardan bir tanesi olan nakit avans kampanyası Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından onaylandı. Emekli maaşınızı bu üç kamu bankası'ndan birisinden alıyorsanız başvuru yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden işlem yaparak 1000 TL ödeme alabilecek. Emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız bu ödemeler sizlerin hesaplarında artı para olarak yansıyacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 1000 TL ödeme almak istiyorlarsa bankanın mobil uygulamasını kullanarak 7gün 24saat işlem için başvuru yapabilir.

Emekli maaşı alan vatandaşlar 1000 TL ödeme kalmak istiyorsa bankadan yapmış olduğu kampanyalara katılarak kendi hesapları üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para alabilecek. Daha önce bankadan kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak onay alan kişiler daha yüksek limitler de nakit başvurusu yapabilecek. Başvuru yapmak için bankadan en kolay yöntemlerinden bir tanesi olan mobil uygulama üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerindeki hesabını silah alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank internet bankacılığı şifresi ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Eğer yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyor ve banka şubelerine gidecek zamanınız yoksa bankaların mobil uygulamasına giriş yaparak buradan hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaşımızı bu bankaya taşıyarak hızlı bir şekilde sonuç alabilir onaylanan tutarı hemen hesabınıza atabilirsiniz. Maaşınızı taşımak istiyorsanız e-devlet sistemi üzerinden işlem yapabilir veya size yakın olan sosyal sigortalar kurumuna giderek buradan maaş taşıma işlemlerimizi kimliğimizle yapabilirsiniz. Kampanya detayları hakkında bilgiler almak istiyorsanız bankaların müşteri hizmetleri numarasından veya resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı özel bankalardan alıyorsanız, bankaların internet bankacılığı üzerinden mobil uygulama aracılığı ile yapmış oldukları artı para kampanyalarına katılabilir 1000 TL ve üzerinde kendi hesabınıza artı para yükleyebilirsiniz. İş Bankası Denizbank Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Akbank yapmış olduğu artı para kampanyaları ile birlikte emekli olan vatandaşlara yüksek limitli kredili mevduat hesabı sunuyor.