Ziraat Bankası Kara listede kişilere Kredi vereceğini duyurdu

Ziraat Bankası son dakika yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte Kara listede olan müşterilere ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin Ziraat Bankası üzerinden maaş alması durumunda Banka kredi sicili kötü ise kredi sicili düzeltmek için ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Verilecek ihtiyaç kredisi 50.000 TL'ye kadar verirken en fazla 36 ay vade ile işlem yapılacak ve bankanın güncel faiz oranlarından yararlanılacaktır. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve ihtiyaç kredisi kampanyası yapma yaptığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Başvuru yapmak isteyen kişilerden belirli şartlar dahilinde onay verileceğini de altını çizen Ziraat Bankası kredi başvurusu almaya başladı.

Ziraat Bankası Kara listede olan kişilere nasıl kredi veriyor?

Ziraat Bankası üzerinden Kara listede olan kişilere ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kredi başvurusu yapmak için daha önce bankalardan olmuş oldukları icralık borçları kapatması gerekiyor. Özellikle emekli olan vatandaşlar için şartsız bir şekilde kredi onayı verecek olan Ziraat Bankası daha önceki Banka borçlarını kapatan müşterilere maaşlarını kendi bankasından alma şartı ile yüksek limitli de kredi vermektedir. Emekli maaşını Ziraat bankası'na taşıyarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kara listede olan borçlarınızı kapatma duysanız banka kesinlikle sizlere kredi onayı vermez. Sigortalı olarak çalışan bir kişisiniz en az 12 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ipoteksiz 50.000 TL üzerinde de ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası tarafından yapılan Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen müşteriler en yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve kara listede olan borçlarını kapatmış olduğunu gösteren borcu yoktur kağıtları ile birlikte kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında Kredi değerlendirilmesi genel müdürlük tarafından yapılacağı için aynı gün içinde kredi onayı alamazsınız. Ziraat Bankası genel müdürlüğü tarafından yapılacak olan kredi kampanyası detayları incelendikten sonra sizlere sonuç verilecek ve bu sonuca göre hemen anında kredi onayı alabileceksiniz. Almış olduğunuz kredilerde İhtiyaç Kredisi olarak kullanım yapacak ve 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz.