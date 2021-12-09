Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı, Sicil Affı Çıkıyor, Bugün Yarın Resmi Gazete'de Yayına Girecek

Bankalardan kredi başvurusu yapan ve onay alamayan kişilere hükümetten haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu haber ile birlikte, bankalarda kredi sicili bozuk olan kişiler kısa süreliğine de olsa bankalar üzerinden kredi kullanabilecek. Özellikle emekli olan ve paraya ihtiyacı olan kişiler bu kampanyadan faydalanacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan bu sicil affı ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konu ile ilgili yaptıkları açıklamalarda, banka şubelerine gitmeden başvuru imkanı tanıyacaklarını ve borçlarını kapattıkları halde kara listeden çıkamayan kişilere kısa süreli ihtiyaç kredisi kullandıracaklarını açıkladı. Bu kampanya başladıktan sonra özellikle emekli ve asgari ücretli çalışan kişilere umut olacak. Bankalardaki diğer borçlarınızı da kapatmanız için bu 3 kamu bankası üzerinden destek kredisi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile birlikte, bankadan işlem yapacak olan kişiler 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Sicil affından yararlanmak istiyorsanız, banka borçlarınızı kapatmış olmanız ve elinizde banka borcu yoktur kağıdı almanız gerekmektedir. 100.000 TL'ye kadar devlet destekli verilecek ve kişilerin sicil affından yararlanacakları ihtiyaç kredisi için düşük faiz oranları işleme sokulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da emekli ve asgari ücretli çalışan kişiler için bu ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen kamu bankalarına giderek veya internet üzerinden başvuru yaparak kredi sonucunu görebilecek. Verilecek olan krediler 3 ay ertelemeli ilk taksit işlemleri yapılacak. 3 ayda bir veya 2 ayda bir ödemeli kredi tablosu oluşturabilir en fazla 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Devlet destekli olarak sadece kamu bankalarından verilecek sicil affı kredisi için, emekli olan kişiler de kampanyaya katılacak. Emekli maaşını kamu bankalarından alan kişiler, emekli kredisi olarak alacakları bu ödemelerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi işlemlerini banka şubelerinden yapacak. Bunun için bankaya emekli maaşınızı taşımanız gerekmektedir. Emekli maaşı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinde olan kişiler başvurularını kolayca yapacaktır...