Son dakika haberi: İşsizlik rakamları belli oldu! 3 milyon 717 bin kişi işsiz!

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranının yüzde 11,2 oranında olduğu belirlendi.Türkiye'deki işsiz vatandaşların sayısı 3 milyon 717 bin kişi olduğu açıklandı.

Türkiye genelindeki vatandaşlardan 15 ve üzeri yaştaki kişilerin arasından işsiz sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre değerlendirildiği zaman 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi olduğu açıklandı. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 46,2 olarak açıklanmıştır.

İstihdam edilenlerin sayısının 2021 yılının Ekim ayına bakıldığında bir önceki aya göre 180 bin kişi artmış olduğu ve 29 milyon 581 bin kişi olduğu, istihdam oranının ise 0,2 puanlık artış yaşayarak %46,2 olduğu açıklanmıştır. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise %52,0 olarak açıklanmıştır.

İşgücü 2021 yılının Ekim ayındaki açıklamalar dikkate alındığında bir önceki aya bakıldığı zaman 104 bin kişi artmıştır ve 33 milyon 297 bin kişi olduğu orataya çıkmıştır. İşgücüne katılma oranının ise 0,1 puanlık artış ile birlikte %52,0 olduğu ortaya çıkmıştır. Genç nüfus dikkate alındığında ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının %20,1 olduğu, istihdam oranının ise %33,4 olduğu ortaya çıkmıştır.

15-24 yaş grubuna dahil olan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki ay dikkate alındığında 0,8 puan azalmış olarak %20,1, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış yaşayarak %33,4 olmuştur. Bu yaş grubunda bulunan kişilerin işgücüne katılma oranı ise bir önceki ay dikkate alındığında 0,1 puan azalarak %41,8 seviyesine ulaştığı gözlemlenmiştir. Mevsim etkisinden arındırılmış olan istihdamın %55,4'ünün de hizmet sektöründe yer aldığı belirlenmiştir.

Ekim ayı içerisinde istihdam edilen kişilerin sayısı bir önceki ay dikkate alındığında tarım sektöründe 33 bin kişi olarak, hizmet sektöründe 211 bin kişi olarak artarken sanayi sektöründe 58 bin kişi olarak, inşaat sektöründe 4 bin kişi azalmıştır. İstihdam edilen kişilerin ,0'ı tarım, %21,5'i sanayi, %6,1'i inşaat, %55,4'ü ise hizmet sektöründe yer almıştır. Mevsim etkisinden arındırılmış olan atıl işgücü oranı ise %22,8 olarak ortaya çıkmıştır.

Zamana bağlı olarak eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin meydana getirdiği atıl işgücü oranı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki ay dikkate alındığında 1 puan artmıştır ve %22,8 olmuştur. Zamana bağlı olarak eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ise ,6 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise ,7 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı ,7 ve istihdam oranı %47,2 olmuştur.

İşsizlik oranına bakıldığı zaman bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalmıştır ve ,7 olmuştur. İşsiz sayısı ise bir önceki yılın aynı ayı dikkate alındığında 384 bin kişi azalmıştır ve 3 milyon 623 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam oranına bakıldığı zaman bir önceki yılın aynı ayına göre dikkate alındığında 3,6 puan artmıştır ve %47,2 olmuştur. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 802 bin kişi artmıştır böylece 30 milyon 217 bin kişi olmuştur.

İşgücüne katılma oranına bakıldığı zaman bir önceki yılın aynı ayı dikkate alındığında 3,0 puan artmıştır ve %52,9 olmuştur. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 418 bin kişi artmıştır böylece 33 milyon 840 bin kişi olmuştur.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı olacak şekilde çalışan kişilerin oranı ise ,1 olmuştur.

Ekim ayı içerisinde sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı kalmaksızın çalışan kişilerin toplam çalışanlar içindeki yerini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayı dikkate alındığında 2,3 puan azalmıştır ve %29,5 olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı sektörde kayıt dışı olarak çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayı dikkate alındığında 2,6 puan azalmıştır ,1 olmuştur.