Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Talimat Verdi: Emekli Bayram İkramiyeleri Artacak! Ramazan'dan Önce Ödenecek!

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte Ramazan Bayramı yaklaştığı şu günlerde emekli ikramiyeleri ile ilgili gündemler değerlendiriliyor. Ramazan Bayramı yaklaştığı Şu günlerde emekli olan vatandaşların 2023 Bayram ikramiyelerine zam olup olmadığı merak edilmektedir. Her yıl olduğu gibi Ramazan bayramı'ndan önce ve kurban bayramından önce verilecek olan emekli promosyon ödemeleri geçen yıl içerisinde 1100 TL olmak üzere toplamda 2200 TL olarak yatırılmıştır. Geçen seneden bu zamana kadar artan enflasyon yüzünden emekli maaşlarını da zam gelmiş ve emekli olan kişiler şimdilerde ise 2023 yılında Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak etmektedir.

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ikramiyeleri için yeni bir durum değerlendirmesi yapan hükümet emekli Bayram ikramiyeleri ile tekrardan zam çalışmalarına başladı. Özellikle geçtiğimiz yılda artış yapılmayan Bayram ikramiyeleri Bu yıl artacak mı emekliler tarafından merak edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Bayram ikramiyelerine el attı...

2023 yılında verilecek olan emekli ikramiyeleri ile ilgili gündem konuşulmaya devam ediyor. emekliler geçtiğimiz yıl yapılmayan bu zam haberi yüzünden bu yıl yüksek bir zam beklemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu paylaşılan bu ödemelerde 2023 yılı Ramazan bayramı ve kurban bayramı ikramiyelerinde artış olacağı öngörülüyor.

AK Parti kulislerinden gelen son bilgiler ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı gelmeden emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili bir artış yapılması gerektiğinin talimatını verdi.

2023 yılı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı emeklileri için verilecek olan bu bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda ₺2.500 TL kurban bayramında da ₺2.500 TL olmak üzere toplamda 2023 yılı için 5000 TL ödeme verileceği konuşuluyor. emekli olan kişiler ise Ramazan bayramından önce 3000 TL üzerinde ödeme bekliyor.