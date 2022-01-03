Cumhurbaşkanı Duyurdu: 40.000 TL Ödeme Var, Emekli ve Çalışanlar Alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika olarak yapılan kampanya duyurusunda, 40000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyacı olan kişilere müjdeli haber verildi. Bankalar üzerinden daha önce kredi alamayan veya banka borçları olup, kredi kullanmak isteyen kişilere devlet destekli olarak Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığı ile 40000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank, yapmış oldukları kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 90 gün ertelemeli olan kredi kampanyasını başlattığını açıkladı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte devlet destekli olan 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda banka, dileyen müşterilerin kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatmak isteyecektir.

Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka müşterisi olması ile birlikte alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir.

Ayrıca banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra Ziraat Bankası tarafından başlatılan 40000 TL ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını kendi banka şubeleri üzerinden alması şarttır. Sigortalı olarak çalışan müşteriler ise en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatıyor olması ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde Ziraat Bankası şubelerine giderek hemen kredi kullanımını gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası gibi, Vakıfbank üzerinden de aynı kredi politikalarına uygun olarak kredi başvurusunda bulunabilir ve bireysel olarak verilecek. 40000 TL devlet destekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden ayrıca Vakıfbank'ın mobil uygulamasına girdikten sonra kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek devlet destekli olarak verilecek. 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek burada kredi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 40000 TL'ye kadar devlet destekli olarak kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan kişilerin bankalar üzerinden bir hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden mobil uygulama aracılığıyla kredi başvurusu yapabileceklerini söyleyebiliriz.