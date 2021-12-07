Bankalardan Gelen Son Dakika Duyurusu: Emekliye Aralık Ayında 750 TL ödeme yapılacak…

Bankalardan emeklilere son dakika haberi… Emeklilere Aralık ayı ödemesi olarak 750 TL yatıyor. Emekli olan vatandaşlara destek verilecek. 750 TL ye kadar yapılacak ödemeler emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Konu ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde…

Emekli olan kişilere bankalar promosyon imkanı tanıyor. Bankalar tarafından verilen emekli promosyonları Aralık ayında ödenmeye başlandı. Daha önce başka bir bankadan promosyon alındı ise ve Kasım ayında bankanıza promosyon başvurusu yapmış iseniz Aralık ayı promosyon ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı duyurularda emeklilerin ödemeleri almaya başladıklarını bildirdi.

Emekli promosyonu ne kadar?

Önceleri SGK ile Ziraat Bankası tarafından yapılan anlaşma gereği ortaya çıkan ve 4,5 yıldır devam eden emekli promosyonlarında en yüksek tutar 750 TL olarak belirlendi. Almış olduğunuz emekli maaşlarına göre şekillenen ödemelerde 750 TL promosyon alabilmeniz için 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı almanız gerekir.

Emekli maaşı 1.500 TL tutarında olan kişilere 500 TL promosyon ödemesi yapılırken, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL ödeme yapılıyor. Maaşı 2.500 TL üzeri olan emeklilere ise kamu bankaları tarafından 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

Bankalar tarafından verilen emekli promosyonlarından faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu yaparak emekli promosyonu alabilirsiniz. Bankalar tarafından 3 yılda bir verilen promosyonlarda tekrar başvuru yaparak 3 yıl boyunca sözleşme yapılması halinde promosyon almaya devam edebilirisiniz.

Emeklilere sunulan promosyonun yanında kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere nakit avans limit imkanı da tanıyor. Kamu bankalarından emekli maaşı alan kişiler ilgili bankaların mobil uygulamalarını kullanarak kredi mevduat hesabı başvurusu yapabilir. Artı para başvurusu yapıldıktan sonra kredi notuna göre verilecek olan limitlerde para kullanma imkânına sahip olabilir.

10.000 TL tutara kadar kredi notuna göre belirlenen tutardan faydalanabilir. Banka şubelerinden ve bankaların resmi olan internet sitelerinden sizlere sunulacak olan bu tutarların nasıl alınacağı konusunda bilgi alabilir ve size tanımlanacak olan özel kredi kampanyalarının neler olduğunu öğrenebilirsiniz.