Cumhurbaşkanı Çağrı Yaptı: Emekli Olan ve Çalışanlar Bu Habere Dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte emekli ve çalışan kişilerin nakit ihtiyaçları, gidilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından özellikle kamu bankalarının altını çizerek yapmış olduğu duyuruda, kredi ihtiyacı olan vatandaşların artık kolay bir şekilde kamu bankaları üzerinden devlet destekli kredi alabileceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanya sonrasında bazı özel bankalar da kampanyaya dahil olarak vatandaşların ihtiyaçları için 100000 TL'ye kadar 36 ay vadeli TL nakit vereceğini açıkladı. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, belirli şartları uygun olması durumunda devletin vermiş olduğu bu destek ile birlikte istedikleri zaman nakit kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını TC Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerine giderek veya banka müşteri hizmetleri aracılığı ile işlem yaparak da kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden özellikle emekli maaş alan vatandaşların emekli maaşı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile gelir belgesi, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilecek.

Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankasının başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinde de kullanabileceğiniz yeni kampanya açıklamasında bulunuldu. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç, kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 100000 TL'ye kadar devlet destekli olarak kredi onayı alabilecek.

Size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz gibi, ayrıca bir kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde, Vakıfbank veya Halkbank, mobil uygulaması üzerinden de nakit kredi kullanabileceği haberi geldi. düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme, toplamda 36 ay vadeli olan kredilerini istedikleri zaman kullanabilirler.