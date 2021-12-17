Cumhurbaşkanı Asgari Ücreti Açıkladıktan Sonra Emekli Zammı İle İlgili Müjdeyi Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı duyuruda asgari ücretin 4.250 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca asgari ücretten alınan vergilerin de artık alınmayacağını ve bu şekilde hem iş veren hem de işçi için rahat bir nefes alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bu açıklamadan sonra emekli maaşları ile ilgili de duyuru yapması bekleniyor.

Emekli olan vatandaşlar bilindiği gibi Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli olan kişiler Ocak ve Temmuz aylarında aldıkları zamlar ile birlikte, rahat bir nefes alıyor. Son zamanlarda çıkan haberlerde ise en az 1750 TL zam olacağı haberi geliyor. Bu zammın emeklilere verilmesi durumunda, asgari ücret ve emekli maaşları aynı düzeyde eşitlenmiş olacaktır.

Bilindiği gibi Erdoğan, pandemi döneminde en düşük emekli maaşını 1500 TL yaptığını açıklamıştı. Şimdilerde ise 6 aylık enflasyon verilerine göre zam yapılacak ve en düşük zam oranı hemen hemen belli oluyor. 3 ocak 2022 tarihinde açıklanacak olan emekli zammı ile ilgili son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek.

Beklenen zamlar hakkında Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini toplayarak, asgari ücret ile emekli maaşları arasındaki farkın kapanarak eşitlenmesi talebini iletti ve sonrasında da bu talebin yanıtı beklenmektedir. Söz konusu bu taleplerin karşılanması durumunda emekli vatandaşlar, maaşlarında 1750 TL’lik bir yükseliş ve zam alabileceklerdir. Detaylar ile ilgili bilgileri sizlere haberlerimizde sunuyoruz.