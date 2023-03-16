Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı, Asgari Ücret İle İlgili Karar Verildi: Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?

Asgari Ücrete Ara Zam İsteniyor: Genel seçimlere çok az bir zaman kala herkesin gözü kulağı ne zaman olacağı konusunda takılmış durumda. 6’lı masa cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarttığı Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir performans sergileyecek merakla bekleniyor. Diğer yandan AK Parti’nin seçim programının ise takvimi bugün artık belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net seçim tarihini bugün kamuoyu ile paylaşacak. Seçimler 14 Mayıs 2023 tarihinde mi yoksa daha da ileri bir tarihte mi yapılacak meraklı bir şekilde bekleniyor. Hal böyle olunca 14 Mayıs’tan önce ya da sonraki seçimlerden önce asgari ücrete iyi bir zam bekleniyor.

Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olur

2023 yılına girilmesi ile birlikte asgari ücret Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iyi bir zam müjdesi ile duyurulmuştu. Asgari ücret tespit komisyonu yoğun çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni asgari ücretin toplamda 8.506 TL gibi bir rakama çıkarıldığının bilgisini paylaşmıştım. Bu vesile ile yeni asgari ücret toplamda %54’ün üzerinde bir zam oranı görerek herkesi sevindirmişti.

Asgari ücret bu denli yüksek seviyelerde artması vatandaşı Çok da fazla sevindirmeye yetmedi. Çünkü %54’lük bir artış neticesinde Yeni yılda her kalemde neredeyse çok yüksek oranlarda zam yapıldı. Market fiyatlarında temel gıdalarda çok faiz artışlar yaşandı ve bu durumda asgari ücretin ara zam beklentisi de oluşmuş oldu.

Deprem Ve Enflasyon Nedeniyle Ara Zam Zorunlu Gibi Gözüküyor

Türkiye’de birçok vatandaş asgari ücretle geçim sağlamaya çalışıyor. Enflasyon istenmeyen oranlarda artması neticesi ile asgari ücret vatandaşın elinde eridi ve hiçbir şekilde temel gıdalarına bile yetememeye başladı. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında Ocak ayında yeni asgari ücret miktarını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan tarafından arasam bekleniyor.

Deprem sonrasında olağanüstü bir hal yaşandığında asgari ciddi ara zam gündeme getirileceği de söylenmişti. Bu yıl birden fazla olağanüstü durum yaşamak zorunda kaldık ve son olarak Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaket sebebiyle enflasyon sürekli artmaya devam ediyor ve bu durumda da ara zam herhangi bir şekilde kaçınılmaz gibi gözüküyor.