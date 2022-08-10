Cumhurbaşkanı Açıkladı ve Resmi Gazetede Yayınlandı! Nakit İsteyenlere Hemen 60000 TL Ödeme Yapıldı! Bu destek kaçmaz

Devlet destekli olarak nakit almak isteyen vatandaşlar için 24 ay vadeli 60000 TL nakit kredi kampanyası resmi gazetede yayınlandıktan sonra başvurular alınmaya başlandı. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından faydalanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan kredi aynı gün içinde hesaplarına yatırılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruda, özellikle asgari ücret ile çalışan ve emekli olan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden 24 ay vadeli kredi verileceği açıklandı. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes almalarına olanak sağlanacaktır.

Devlet destekli olarak verilecek kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek kişiler sadece kamu bankaları üzerinden değil, bazı kamu destekli özel bankalar üzerinden de işlemlerini yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde iş bankası ve Garanti Bankası üzerinden de başvurusu gerçekleştirebilecek ve 60000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceksiniz.

18 yaşından büyük olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, başvuru yapmadan önce kredi notu öğrenmesi gerekiyor. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların hızlı bir şekilde onay alabileceğini söylemek isteriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler daha önce bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış ise 60000 TL kadar verilecek olan devlet destekli kredilerden faydalanabilir ve nakit kredilerini hemen hesaplarına yatırarak kullanabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek veya bankanın internet sitesine girerek ilk ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve onaylanan krediyi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, kişilere 24 ve 12 ay vadeli kredi verilmektedir.