Cumhurbaşkanı Açıkladı, Faizsiz Ödeme Olacak, Bugün Başlıyor: Vatandaşların merak ettiği faizsiz kredi imkânı ile ilgili olarak gelişmeler yakından tabip ediliyor. Faiz uygulanmadan bankalardan ihtiyaç ve konut kredisi ile taşıt kredisi almak isteyenler bu kredi imkânlarından faydalanabilecek mi?

Ülkemizde hizmet veren bankalardan alınan kredi ve kredi kartları ile ilgili ürünlerde faiz uygulaması yapılmaktadır. Bankalar uygulamaya koydukları kredilere özel faizler uygulayarak işlem yapar. Bankalardan kredi alan kişilere kredi notu uygun olması durumunda isteği krediyi alma imkânı sunuyor.

Faizsiz kredi imkânını ise sadece katılım bankaları tarafından uygulanıyor. Katılım bankaları üzerinden İslami şartlara göre kredi kullandırmaktadır. Katılım bankalarından gelen açıklama göre özel ve kamu bankalarından faizsiz olarak kredi kullandırılmadığı belirterek, sadece katılım bankaları üzerinden faizsiz kredi kullanabilecek.

Faizsiz Kredide Başvuru Şartları

Faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar, belli şartları yerine getirmeleri durumunda katılım bankaları üzerinden kredi alabilecek. İhtiyaç kredisi de dâhil olmak üzere tüm kredilerde 18 yaş sınırı uygulanmakta. Bunun yanı sıra TC vatandaşı olmak da gerekir.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler katılım bankaları üzerinden kredi alabilmeleri için kredi notunun 1200 ve üzeri olması gerekir. Bunun yanı sıra bankalardan kredi almak isteyenler için banka gelir durumunu da belirtmeleri gerekir. Başvuru yapmak istenler arasında sigortalı olarak çalışanlardan en az 6 ay her hangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaları istenebilir. Emekli olan kişiler için emekli maaşlarını kredi almak istedikleri bankaya taşımaları gerekir. Esnaf olanlar için 2 yıllık vergi levhası olması yeterli olmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler katılım bankalarının belirlemiş olduğu sisteme göre işlem yapılarak başvuruda bulunabilecekler. Başvuru yapıldığında banka tarafından geri dönülerek sonuç hakkında bilgilendirme yapılır. Başvuru yapmak isteyenler banka şubelerine giderek işlem yapabildikleri gibi, mobil uygulama üzerinde de başvuru yapabilecek. Başvuru yapan kişilere banka tarafından 36 ay vadeli kredi imkânı sunulur. Krediler hızlı bir şekilde alınabilir.