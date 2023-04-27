Cumhurbaşkanı Açıkladı! EYT ile Yurtdışında Emekli Olmak İsteyenlere Son Dakika Açıklama Geldi! Artık Olacak...

EYT ile emekli olmak isteyen yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjdeli haber geldi. Yurtdışı borçlanması yaparak EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek olan vatandaşların hangi koşulları sağlaması gerektiği belirlendi. Bu koşulların başında ise hangi ülkelerde yaşayanların EYT hakkından yararlanabileceği geliyor.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması bulunan 35 ülkede yaşıyorlarsa, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecekler. Bu düzenlemeden yararlanmak için ise yurtdışında çalışıp, Türkiye'de hiçbir sigorta girişi olmamaları gerekiyor.

Yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye'deki sigortalılık sürelerine saydıran ve ortaya çıkan borçlanma tutarını ödeyen vatandaşlar, EYT kapsamında emekli olabilecekler. Avrupa'da yaşayan ve hiçbir işçi çalışmayan ev kadınları da bu haktan yararlanabilecek. Türkiye'de sigorta girişi olmayıp yurtdışında 25 yıl çalışan bir Türk vatandaşı, borçlanma ile Türkiye'de çalışır gibi hizmet kazanıp EYT'li olabilecek.

Yurtdışı borçlanma ücretleri ise geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Geçen yıl günlük 96 lira ile borçlanma yapılabilirken, bu yıl 150 lira ile yurtdışı borçlanma yapılabiliyor.

Yurtdışı borçlanması yapmak isteyen vatandaşların ise belirli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. Önceden ya da yasa çıktıktan sonra yurtdışı borçlanmaya gidip EYT'ye başvuranların bulunduğu ülkede güncel hizmet belgesi almaları zorunlu bulunuyor. Bu belge, yaşadıkları ülkedeki sigorta kasasından alınarak başvuru sırasında sunuluyor.

3201 sayılı kanun uyarınca, yurtdışında çalıştıkları ya da sosyal yardım aldıkları sürece Türkiye'den emekli aylığı alamayan vatandaşlar, yurtdışında kazandıkları hizmetleri borçlanarak Türkiye'de emekli olabiliyorlar.

EYT düzenlemesi, Türkiye'de olduğu gibi yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını da kapsıyor. Yurtdışı borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler, belirtilen koşulları sağlayarak bu haktan yararlanabilirler.