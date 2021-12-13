Cumhurbaşkanı Açıkladı, Emekli Maaşları 1750 TL Zamlı Olacak!

Ülkemizde son aylarda meydana gelen geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar, hükümet yetkililerinden müjdeli haberleri beklemeye başlamıştır. Bu müjdeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştur. Emekli vatandaşları yeni yılda bazı zamlar beklemektedir.

SSK, memur ve de Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar için yeni yılda 1750 TL’lik zam verileceği açıklaması gündemi oldukça meşgul etti. Bu zammın emeklilere verilmesi durumunda, asgari ücret ve emekli maaşları aynı düzeyde eşitlenmiş olacaktır. Emeklilerin maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, pandemi koşulları nedeni ile en düşük olarak 1500 TL düzeyinde tasarlanmıştı. Bu düzenlemeyi takiben Türkiye Emekliler Derneği, emekli maaşları ile ilgili talepleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileterek zamlar ile alakalı oalrak ihtiyaç duyulan bir durum olduğu belirtildi. Bu talepler doğrultusunda en düşük emekli kişi maaşı asgari ücret seviyesi ile eşit düzeyde olacak şekilde düzenlenme talep ettikleri belirtildi. Bu talebin kabul edilmesi durumunda, emekli maaşlarına tam 1750 TL’lik bir zam yapılacaktır.

Yeni Yılda Zam!

Ülkemizdeki milyonlarca emekli vatandaş, 2022 senesinde maaşlara yapılacak zamları ve oranları merak etmektedir. Ülke genelinde yaşanmakta olan pandeminin birincil ve ikincil etkileri vatandaşları birçok açıdan olumsuz yönde etkilemiştir. Pandeminin neden olduğu sorunlar nedeniyle yaşanmakta olan geçim sorunu ve ekonomik sıkıntı, vatandaşları giderek zorlamakta ve de zam beklentilerini giderek artırmaktadır. Beklenen zamlar hakkında Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini toplayarak, asgari ücret ile emekli maaşları arasındaki farkın kapanarak eşitlenmesi talebini iletti ve sonrasında da bu talebin yanıtı beklenmektedir. Söz konusu bu taleplerin karşılanması durumunda emekli vatandaşlar, maaşlarında 1750 TL’lik bir yükseliş ve zam alabileceklerdir.

Emeklilerin Yeni Yıldaki Zamları Ne Kadar Olabilecek?

Son günlerini yaşadığımız 2021 yılında, her zaman olduğu gibi emeklilere iki defa kez zam yansıtılmıştır. Bu zamlar ile Ocak ve Temmuz aylarındaki en düşük SSK emekli maaşı 2.624 TL, Bağ-Kur’lu maaşı 1.912 TL şeklindedir. Eğer 2022 yılı için sunulan talepler kabul edilir ise emekli maaşı en düşük asgari ücret ile eşit düzeyde olacaktır. Bu halde de maaşlara 1400 TL civarında zam yapılmış sayılacaktır.