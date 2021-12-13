Bakan Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Açıklaması!

Bu ay içerisinde Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gireceğini ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Özer, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Konu hakkında önemli açıklamalara imza atan Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin aşı oranı hakkında da konuştu. Merak edilenleri yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı, öğretmenlerin en az 2 doz aşı oranlarının toplum ortalamasının her zaman üzerinde seyrettiğini aktardı ve bu durumun giderek artmaya da devam ettiğini söyledi.

Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenlerin çift doz koronavirüs aşısı yaptırma oranları ve Öğretmen Bilişim Ağı ile ilgili Bakan Özer'in yapmış olduğu açıklamalar hakkında merak edilenler ve konu hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Milli Eğitim Bakanı Özer'in gündemi değerlendirdiği konuşma ve merak içerisinde takip edilen yanıtlar…

Ulaştırma ve Altyapı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2022 senesi bütçelerinin görüşmelerine başlandığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar vatandaş tarafından merak edildi. Bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalara imzasını atan Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlere uzaktan eğitim sürecinde seçenekleri zenginleştirmek adına Öğretmen Bilişim Ağı’nı kurduklarını belirtti.

İlk olarak 21 Ocak 7 Şubat 2022 tarihleri arasında bu platformu 2 haftalık tatilde uygulayacaklarını açıklayan Özer, merak edilenleri yapmış olduğu açıklamalar ile yanıtladı. Söz konusu tarihler arasında öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini de uzaktan eğitim olarak düzenleyeceklerinin müjdesini duyurmak istediği söylenildi.

Konuşmasında Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenlerin koronavirüs aşısı yaptırma oranları ve Öğretmen Bilişim Ağı hakkında önemli ifadeler kullanan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Özer, gündemi değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer'in gündemi değerlendirmiş olduğu konuşma vatandaşın dikkatini çekti ve konu hakkında çok sayıda haberler yazıldı.